Александр Рогов: «Не одевайтесь на Новый год в костюм свинки»

27 ноября в Воронеже с мастер-классом побывал Александр Рогов. Известный стилист помог приодеться местному визажисту, победившему в конкурсе на преображение. И разобрал по косточкам образы воронежских модниц. Многим досталось на орехи от эксперта моды в мятом по тренду костюме от новоиспеченной фэшн-иконы Демны Гвасалия (сооснователе мегапопулярной андеграундной марки Vetements и арт-директоре Balenciaga).

О личном вдохновении, трендах и лайфхаках в создании персонального стиля по Рогову - в нашем материале.

ПОКА МОЙ ГЛАВНЫЙ СТИЛИСТ - АЛЕКСАНДР РОГОВ, ХОРОШО ХОТЬ БЕСПЛАТНО!

- Каждое утро я начинаю с соцсетей, чтобы увидеть что-то классное, вдохновляющее. Смотрю модные показы, стритстайл отчеты, хотя там чересчур сумасшедшие, надуманные образы. Обожаю парижский Vogue, французский Numero. Это гипертрофированные сексуальные съемки. Одежда должна быть сексуальной, подчеркивать красоту человека. У меня несколько мотиваторов в мужском стиле - главный редактор итальянского Vanity Fair Симон Маркетти, обожаю его стиль, копирую, вдохновляюсь. Нравится Милан Вукмирович, бывший главред мужского L'Officiel - как такой брутальный мужик носит модную одежду, переосмысливает тренды, - признался Александр Рогов.

- Кого из стильных женщин можете отметить?

- Карин Ройтфельд, бывший главред парижского Vogue, чей стиль всегда можно считать - узкая юбка-карандаш, облегающий топ, гигантские очки, туфли на высоком каблуке, хотя в последнее время она начала носить и низкий каблук. Нравится нынешний главный редактор парижского Vogue Эммануэль Альт - это всегда «подстреленные» джинсы, бушлат-милитари. Она своему стилю не изменяет, при этом стилизует огромное количество шоу известных западных дизайнеров. Нравится Рената Литвинова, которая нашла свой стиль в ретро-эстетике, но на этом не остановилась. Важно искать свой стиль всю жизнь и идти в ногу со временем. Держать руку на пульсе очень круто. Ценю людей, которые найдя свой стиль, не боятся его развивать. Такие люди меня вдохновляют.

- А кроме этого что вас вдохновляет?

- Все творческие люди ненавидят вопросы про вдохновение. Оно вокруг нас, повсюду, везде. Книжка, музыка, журнал в «Сапсане», встреча с человеком. Вдохновение не приходит по щелчку. Оно везде. Его надо поймать. И заряжаться им. Я в последнее время обожаю тишину. Часто общаюсь сам с собой, прям болтаю с собою. Музыку и телевизор не включаю. Придумываю проекты, фишки.

- Хотите, чтобы с вами кто-то поработал в качестве стилиста?

- Когда меня одевали стилисты, это был плачевный опыт. Меня сложно сломать, особенно если стилист сам не верит в свои силы. Я жду такого специалиста, который придет ко мне и будет разговаривать со мной на равных. Но пока мой главный стилист - Александр Рогов. Хорошо хоть бесплатно! Помощник Кирилл может иногда что-то посоветовать, напомнить про какие-то мои вещи.

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я НЕ ЗВЕЗДА – ПРОСТО ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

- Сейчас вы знамениты, успешны. Трудные времена переживали?

- Было что пережить. Просто когда у меня были трудные времена, я не знал о том, что они трудные, не задумывался. Это сейчас, оглядываясь назад, вспоминаю, что были трудные годы, когда мне приходилось воровать еду в магазине, потому что не на что было ее купить. Трудные времена были, когда снимал квартиру с двумя подружками на задворках Москвы, в метро ездили каждый день куда-то там. И работали за 100 долларов в месяц. И за квартиру платили 100. То есть денег у нас не было. Сейчас понимаю, что это трудные времена. А тогда мне это казалось данностью. Нужно было через это пройти. И сейчас я ценю все - каждую копейку, которую зарабатываю, возможность путешествовать, возможность жить там, где хочу, обустраивать свою квартиру. Не нужно зацикливаться на том, что это трудные времена. Думал, что это время - которое когда-то закончится, потому что я искренне верил, что всего добьюсь. Не боялся работать, двигаться вперед. Могу помочь на съемочной площадке и сейчас. Я не звезда, я просто человек, которого показывают по телевизору. Просто моя работа заключается в том, что меня показывают.

СТИЛЬ НИ К МОДЕ, НИ К ДЕНЬГАМ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ

- Как выглядеть стильно тем, у кого нет денег? Есть лайфхаки?

- Самое последнее дело говорить, что плохо выглядишь, потому что нет денег. Поэтому грязный и пахнешь потом. Даже если нет денег, можно помыться, воспользоваться дезодорантом, почистить зубы, причесаться. Стиль - это не про то, сколько стоит одежда. Можно одеться и в секонд-хэнде и выглядеть на миллион. Я изначально за гигиену, чистоту, аккуратность. Во-вторых, я не за моду, а за персональный стиль. Он часто к моде не имеет отношения. И даже сейчас, когда у меня есть возможность купить все, что я хочу, я это покупаю не потому, что хочу пустить пыль кому-то в глаза. Я могу себе это позволить. Но я знаю точно, что если бы у меня не было возможности купить кеды Balenciaga, я бы купил бы их в Zara или H&M, или Topshop и также прекрасно себя бы чувствовал.

Стиль и крутой внешний вид ни как с деньгами не связан. Есть много примеров, когда люди с огромными средствами выглядят ужасно. И из-за того, что у них куча денег, все боятся им сказать, что они выглядят смешно. Лайфхаки: ищем и придумываем. На распродажах и в секонд-хэндах всегда можно что-то выудить. Можно перешивать вещи, как когда-то делал я. Голь на выдумки хитра, как говорит моя мама. А у тех, кто говорит, что плохо выгляжу, потому что у меня нет денег, у них в голове горошина.

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТРЕНДОВЫЕ ВЕЩИ НАНИЗЫВАЙТЕ НА БАЗУ

- Что сейчас модно?

- Тренды кочуют из сезона в сезон - усложняясь или упрощаясь. Красный цвет - супермасштабный тренд. Он останется в следующем сезоне. Красные водолазки, жакеты, кофты, косухи, красное пальто - тотальный экстрим. Но можно все эти вещи носить по отдельности. Водолазку с джинсами, красную юбку с белой рубашкой… Следующий цветовой тренд, который пойдет в весну-лето - лаванда. Хорош для тех, кто визуально хочет скрыть усталость на лице, возрастные изменения. Также актуальны оттенки «розовый фламинго» - розовый, разбавленный молоком, и электрический синий.

Что касается фактур, лаковая кожа, скорее всего, в следующий сезон не попадет. Но креативная девушка сможет надеть лаковое пальто - главное, фасон должен быть базовым.

Актуален эко-мех. Самая фишка в том, чтобы он и выглядел искусственным. Не надо, чтобы он имитировал норку или шиншиллу. Когда человек, думая, что ты в шиншилле, трогает и понимает, что это вата - это не круто. Эко-мех и должен выглядеть как «чебурашка». Хорошо, когда из него созданы вещи достаточно придурочные - коротки шубки, разноцветные. «Чебурашки» на несколько сезонов задержатся.

Снова в фаворе анималистичный принт - леопард, змея, жираф, корова. Не все могут с легкостью сочетать такие узоры вместе. Поэтому если не умеете, нет насмотренности, внутреннего рифмования, лучше одной вещью ограничиться. Например, акцент на юбке, а все остальное - базового цвета и фасона.

Еще один важнейший тренд сезона - твид. Жакеты в стиле Шанель. Чтобы не выглядело возрастной вещицей, сочетайте их с чем-то молодежным - драными джинсами, кедами, ботильонами.

Говоря о трендах, помните, что гардероб не может состоять из них полностью. Характерные трендовые вещи нужно научиться нанизывать на базу - нейтральные, простые и понятные, долгоиграющие вещи, которые хорошо сидят на вашей фигуре. Когда на базу нанизали характер - и получается персональный стиль. База - это не скучно, это основа. И Рената Литвинова и Карин Ройтфельд одеты в базу, просто у них вещи прикольно замиксованы. В этом выражается персональный стиль. Если нет простых вещей, нет смысла про тренды разговаривать.

Александр Рогов в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРИ ВЫБОРЕ НАРЯДА НА НОВЫЙ ГОД ПОДУМАЙТЕ, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ВЫ ПРОВЕДЕТЕ НА НОГАХ

- Скоро Новый год, как вы одеваетесь на праздник?

- Вот что пришло в голову в последний момент, то и надел. У меня никогда не бывает для этого специального шопинга. Крайне редко я пойду искать вещи на какие-то важные события. В большинстве случаев я этого не делаю. Я пока не знаю, где и с кем буду встречать праздник, останусь ли в Москве или улечу куда-то. Главное правило - ко времени, к месту и погоде. Если это будет за городом - надену белый свитер, треники и валенки. Если как в прошлом году в «Ритце» - конечно, надо нарядиться в смокинг. Если дома с родителями буду есть салат «оливье» - то в растянутой футболке и джинсах. Подумайте о том, сколько времени вы проведете на ногах. Это влияет на выбор наряда. И ни в коем случае не читайте эти гороскопы: «Год свиньи - нарядись в свинью и будет тебе счастье в течение года!». Не будет этого.