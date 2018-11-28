2018-11-28T14:42:28+03:00
Общество

«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств

Воронежский филиал «Ростелекома» продолжает модернизацию городской сети общего пользования и замену старых медных линий связи на оптоволокно
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

К концу 2018 года современные услуги связи от «Ростелекома» по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) стали доступны жителям еще 25 тысяч домохозяйств области.

При организации доступа в интернет по технологии GPON оптический кабель прокладывается прямо в квартиру или дом абонента, что гарантирует высокое качество услуг и стабильную скорость соединения. Оптика позволяет абонентам получать обширный пакет современных интерактивных сервисов, а модем со встроенным Wi-Fi поможет быстро выходить в сеть в любом уголке большого дома.

Сергей Фоменко, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наши специалисты расширили оптическую сеть в Воронежской области. Теперь еще 25 тысячам жителей поселков и микрорайонов стала доступна наша оптика. Ресурсы технологии GPON позволяют внедрять множество услуг для лучшего качества жизни. Используя оптоволокно, абоненты «Ростелекома» получают доступ к дополнительным мультимедийным сервисам: телефонии, интернету, интерактивному телевидению. Высокая скорость передачи данных позволяет транслировать более 200 ТВ-каналов в цифровом качестве, в том числе в формате HD».

Воронежский филиал «Ростелекома» предлагает абонентам широкую линейку тарифных планов в зависимости от их потребностей. Подробнее узнать о тарифах можно по телефону горячей линии 8-800-100-800. Компания предоставляет надежное оборудование от ведущих производителей, бесплатную доставку, подключение и настройку оборудования, а также его полное обслуживание и диагностику.

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Медицинская Кущевка?
Наш колумнист Герман Пятов о том, почему больные из Гулькевичского района Краснодарского края вынуждены выбивать жизненно важные лекарства с вооруженными полицейскими, и много ли умерло тех, кто не догадался позвать полицию на помощь [видео]
Фонд социального страхования в полтора раза увеличивает финансирование мер по профилактике профзаболеваний
Об этом заявил заместитель председателя ФСС Сергей Алещенко во время пресс-конференции, посвященной открытию выставки "Безопасность и охрана труда"
Новости 24
В Воронеже в ночной аварии ранены три человека
В Воронеже полиция ищет мотоциклиста, сбившего школьника
Воронеж опередил Санкт-Петербург в борьбе за имя Петра I для своего аэропорта
Депутаты хотят продать воронежскую «Горэлектросеть» за 1,5 млрд. рублей
К лету в Воронеже стоимость коммунальных услуг вырастет на 5%
«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств
Воронежцев учат ухаживать за людьми пожилого возраста с заболеваниями Паркинсона и Альцгеймера
Отключением отопления и горячей воды в Железнодорожном районе Воронежа заинтересовалась прокуратура
В Воронеже и области почти месяц ищут 32-летнего мужчину
Воронежцы спасли черепаху, которую выбросили в холодный пруд в Центральном парке
Пропавшего под Воронежем мужчину нашли мертвым: в его смерти разбирается СК
Воронежскую лыжероллерную трассу осветили фонари
После драки в воронежском кафе с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
В Воронеже неизвестные активисты пытаются отменить концерт Элджея