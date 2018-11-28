«Ростелеком» в Воронежской области провел оптику в 25 тысяч домохозяйств

К концу 2018 года современные услуги связи от «Ростелекома» по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) стали доступны жителям еще 25 тысяч домохозяйств области.

При организации доступа в интернет по технологии GPON оптический кабель прокладывается прямо в квартиру или дом абонента, что гарантирует высокое качество услуг и стабильную скорость соединения. Оптика позволяет абонентам получать обширный пакет современных интерактивных сервисов, а модем со встроенным Wi-Fi поможет быстро выходить в сеть в любом уголке большого дома.

Сергей Фоменко, директор Воронежского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наши специалисты расширили оптическую сеть в Воронежской области. Теперь еще 25 тысячам жителей поселков и микрорайонов стала доступна наша оптика. Ресурсы технологии GPON позволяют внедрять множество услуг для лучшего качества жизни. Используя оптоволокно, абоненты «Ростелекома» получают доступ к дополнительным мультимедийным сервисам: телефонии, интернету, интерактивному телевидению. Высокая скорость передачи данных позволяет транслировать более 200 ТВ-каналов в цифровом качестве, в том числе в формате HD».

Воронежский филиал «Ростелекома» предлагает абонентам широкую линейку тарифных планов в зависимости от их потребностей. Подробнее узнать о тарифах можно по телефону горячей линии 8-800-100-800. Компания предоставляет надежное оборудование от ведущих производителей, бесплатную доставку, подключение и настройку оборудования, а также его полное обслуживание и диагностику.

На правах рекламы