Получили «пятерки» - посмотрели на акул

Любопытные сурикаты спешили к стеклу, чтобы посмотреть на новых гостей, пингвины охотно позировали их камерам, а ленивцы… продолжали лениться на ветках. Так Воронежский океанариум встретил новохоперских школьников. Участниками поездки стали двадцать детей, которые особенно старательно грызли гранит науки. В Воронеж отправился целый автобус отличников!

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- С одной стороны, эта поездка – образовательная. Дети узнают много нового о представителях животного мира. С другой стороны, они просто получат отличные эмоции и впечатления, - рассказывает Андрей Свиридов, полномочный представитель Уральской горно-металлургической компании в Новохоперском районе. - Как рассказывают нам учителя, эффект от первых таких поездок был потрясающий. Когда дети вернулись из океанариума, то рассказали о впечатлениях одноклассникам. Те увидели: за хорошие оценки можно получить не только похвалу родителей, но и интересную поездку. Теперь заявляют: «Мы тоже будем хорошо учиться!».

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Чтобы посмотреть на акул, обезьян и дикобразов, школьники проделали путь в 200 километров.

- Дорога была дальняя, но совсем не трудная, - рассказывает Ольга Мельникова, представитель отдела образования администрации Новохоперского района. - Сама поездка сюда - это уже приключение для детей. В пути все перезнакомились и подружились.

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Семиклассница Оля из школы №2 Новохоперска рассказывает:

- Очень рада, что здесь побывала. Больше всего запомнились рыбы всех форм и расцветок. Таких я увидела впервые. С родителями не ездила в далекие путешествия, чтобы на них можно было посмотреть вживую.

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Семиклассник Артем из гимназии №1 Новохоперска отметил, что ему особенно пришлись по душе здешние обезьяны. А его знакомый - восьмиклассник Андрей из Каменка-садовской школы - отметил акул.

- Таких животных, о существовании которых я вообще не знал, здесь не увидел. Но всех, что увидел - очень понравились!

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Для самых умных школьников Новохоперского района готовятся и другие сюрпризы. Андрей Свиридов рассказывает, что для экскурсий намечены и другие объекты.

- Сейчас ведем переговоры с детским технопарком «Кванториум». На образовательное направление «Инновации» в Новохоперском районе записаны более ста детей. Есть ребята, которые занимают призовые места на региональном конкурсе робототехники. Поэтому тема технического творчества очень актуальна.

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Отметим, что компания также оказывает адресную помощь новохоперским школам. Социальной работой, в частности, работой с образовательными учреждениями Новохопёрского района, местное представительство уральцев занимаемся с 2013 года , практически с самого начала реализации нашумевшего проекта «Воронежский никель». И хотя его будущее на сегодняшний день достаточно туманно и пока нет даже проекта потенциального комбината, компания продолжает социальное взаимодействие с районом, совместными усилиями выходит на новые проекты. И дело здесь не только в «воронежском никеле», как таковом, а в изначальной, ставшей уже традиционной, социальной направленности деятельности уральских металлургов в регионах своего присутствия. Развитие детского спорта в посёлке Елань-Колено, активное участие в становлении детского танцевального казачьего коллектива, регулярная помощь спортивным инвентарём и образовательной литературой районным школам, оборудование школьных музеев и многое другое - уже в «портфолио» местного подразделения компании. Там же теперь и образовательные экскурсии в Воронежский Океанариум, а впереди - новый год и новые планы.