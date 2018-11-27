Воронежские экологические проекты заняли призовые места на IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре

Премия имеет статус высшей российской профессиональной награды национального значения в области ландшафтной архитектуры, садово-паркового искусства, ландшафтного строительства, благоустройства и озеленения. Об этом доложил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин в ходе рабочей встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

В этом году золотым дипломом премии отмечена концепция реконструкции второй очереди Воронежского центрального парка. Концепция была разработана компанией West 8 Urban design & landscape architecture b.v. (Королевство Нидерландов), которая была выбрана по итогам международного конкурса.

.

В номинации «Лучшее решение по брэндингу территории» дипломом Российской национальной премии отмечена концепция развития Ломовского природного ландшафтного парка за вклад в возрождение культурного ландшафта. Еще одним призером стал сад «Отражение», представленный на Воронежском международном фестивале садов и цветов «Город-Сад».