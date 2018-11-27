Воронежцев приглашают на курсы финансовой грамотности

Управа Центрального района совместно с Воронежским филиалом Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова запускает новый социальный проект по повышению финансовой грамотности населения.

Как подчеркнули в мэрии Воронежа, на курсы приглашаются люди пенсионного и предпенсионного возраста. Именно эта категория граждан часто становится жертвами мошенников, которые под разными предлогами вымогают у них деньги. Преступники пользуются тем, что граждане плохо разбираются в финансах.

- Чтобы защитить людей, а также повысить их финансовую грамотность, разработана специальная программа обучения. В нее входят такие темы, как займы и кредиты. Основы кредитных отношений. Безопасность использования пластиковых карт. Государственные внебюджетные фонды. Налогообложение физических лиц. Рынок ценных бумаг. Страхование, - рассказали в мэрии.

Курсы будут проходить в форме лекций и практических занятий. Первое занятие состоится 10 декабря с 15.20 до 18.30 по адресу: г. Воронеж, улица Карла Маркса, 67а, аудитория 107.

Обязательна предварительная запись по телефону: 239-07-62.