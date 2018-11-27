В Воронежской области срок предоставления регионального маткапитала продлили ещё на три года

Кроме того, в ходе 37-го заседания Воронежской областной Думы было продлено действие ещё ряда компенсаций.

Так, для людей, страдающих почечной недостаточностью, была сохранена ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа.

– Сегодня в регионе 344 человека, страдающие хронической почечной недостаточностью (161 из них имеет первую группу инвалидности), три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа. Срок предоставления компенсации за проезд истекал 31 декабря 2018 года. Депутаты единогласно поддержали предоставление указанным гражданам денежной компенсации и на следующий год, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также депутаты продлили по 31 декабря 2019 года действие ежемесячной денежной компенсации за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до момента обеспечения их своим жильем.

– Решение было принято, учитывая социальную значимость этих мер социальной поддержки, увеличение количества лиц из числа детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильем, а также многочисленные обращения граждан по вопросу продления действия данной меры, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также в ходе заседания депутаты проголосовали за продление действия регионального маткапитала до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что законодательством Воронежской области установлено предоставление регионального материнского капитала с применением критериев нуждаемости, то есть семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области. Данный Закон Воронежской области распространялся на правоотношения, возникшие в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

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Он также отметил, что предоставление регионального маткапитала будет являться одним из основных мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Общая потребность в средствах для реализации всех вышеперечисленных мер социальной поддержки в 2019 году составит почти 117 млн рублей. Финансирование указанных расходов возможно осуществить за счет перераспределения средств между государственными программами Воронежской области.

Также решением Воронежской областной Думы была продлена на 3 года (т.е. по 31 декабря 2021 года), такая мера социальной поддержки, как льгота на проезд пригородными поездами в размере 50% оплаты для воронежских школьников старше 7 лет и студентов-очников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и вузах.

Чтобы в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2021 года получить эту скидку на билет, учащемуся нужно будет предъявить кассиру студенческий билет или справку из школы.

Владимир Нетёсов напомнил, что 50-процентная компенсация в виде льготы по тарифам проезда учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении действует в регионе с 2010 года. С 1 января 2017 года льготы применялись с учетом критериев нуждаемости.

– В сентябре текущего года Воронежская областная Дума утвердила восстановление для учащихся льготы в полном объеме, исходя из социальной значимости вышеуказанной меры социальной поддержки, а также интересов обучающихся, проживающих в районах области и пользующихся электропоездами для поездки в образовательные организации Воронежа, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Сегодня с этими же целями мы расширили период действия льготы.

Расходы областного бюджета на компенсацию проезда в 50%-м размере предусмотрены в проекте закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сообщил председатель регионального парламента.

– Сегодня достаточно большое число жителей региона нуждается в помощи государства, и мы будем делать все, чтобы они ее получали своевременно и в полном объеме. Одна из главных задач депутатского корпуса – содействовать выполнению всех публичных нормативных обязательств перед гражданами, – пояснил принятие объемного пакета законодательных мер в социальной сфере региона Владимир Нетёсов.