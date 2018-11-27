2018-11-27T18:02:51+03:00
Общество

В Воронежской области срок предоставления регионального маткапитала продлили ещё на три года

Мера социальной поддержки будет действовать по 31 декабря 2021 года, благодаря единогласному решению региональных парламентариев, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Кроме того, в ходе 37-го заседания Воронежской областной Думы было продлено действие ещё ряда компенсаций.

Так, для людей, страдающих почечной недостаточностью, была сохранена ежемесячная компенсация проезда к месту проведения гемодиализа.

– Сегодня в регионе 344 человека, страдающие хронической почечной недостаточностью (161 из них имеет первую группу инвалидности), три раза в неделю с сопровождающим лицом осуществляют поездки в лечебную организацию для прохождения процедуры гемодиализа. Срок предоставления компенсации за проезд истекал 31 декабря 2018 года. Депутаты единогласно поддержали предоставление указанным гражданам денежной компенсации и на следующий год, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также депутаты продлили по 31 декабря 2019 года действие ежемесячной денежной компенсации за наем жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до момента обеспечения их своим жильем.

– Решение было принято, учитывая социальную значимость этих мер социальной поддержки, увеличение количества лиц из числа детей-сирот, имеющих право на обеспечение жильем, а также многочисленные обращения граждан по вопросу продления действия данной меры, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также в ходе заседания депутаты проголосовали за продление действия регионального маткапитала до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что законодательством Воронежской области установлено предоставление регионального материнского капитала с применением критериев нуждаемости, то есть семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в области. Данный Закон Воронежской области распространялся на правоотношения, возникшие в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

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Он также отметил, что предоставление регионального маткапитала будет являться одним из основных мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Общая потребность в средствах для реализации всех вышеперечисленных мер социальной поддержки в 2019 году составит почти 117 млн рублей. Финансирование указанных расходов возможно осуществить за счет перераспределения средств между государственными программами Воронежской области.

Также решением Воронежской областной Думы была продлена на 3 года (т.е. по 31 декабря 2021 года), такая мера социальной поддержки, как льгота на проезд пригородными поездами в размере 50% оплаты для воронежских школьников старше 7 лет и студентов-очников, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и вузах.

Чтобы в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2021 года получить эту скидку на билет, учащемуся нужно будет предъявить кассиру студенческий билет или справку из школы.

Владимир Нетёсов напомнил, что 50-процентная компенсация в виде льготы по тарифам проезда учащихся железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении действует в регионе с 2010 года. С 1 января 2017 года льготы применялись с учетом критериев нуждаемости.

– В сентябре текущего года Воронежская областная Дума утвердила восстановление для учащихся льготы в полном объеме, исходя из социальной значимости вышеуказанной меры социальной поддержки, а также интересов обучающихся, проживающих в районах области и пользующихся электропоездами для поездки в образовательные организации Воронежа, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Сегодня с этими же целями мы расширили период действия льготы.

Расходы областного бюджета на компенсацию проезда в 50%-м размере предусмотрены в проекте закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», сообщил председатель регионального парламента.

– Сегодня достаточно большое число жителей региона нуждается в помощи государства, и мы будем делать все, чтобы они ее получали своевременно и в полном объеме. Одна из главных задач депутатского корпуса – содействовать выполнению всех публичных нормативных обязательств перед гражданами, – пояснил принятие объемного пакета законодательных мер в социальной сфере региона Владимир Нетёсов.

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