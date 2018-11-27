Жители Воронежа попросили председателя Гордумы помочь с благоустройством Отрожки

В рамках единого дня приема граждан в региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» спикер Воронежской Гордумы Владимир Ходырев обсудил вопросы благоустройства с жителями микрорайона Отрожка.

Так, председатель уличного комитета с ул. Малиновского Юлия Губанова попросила депутата помочь с установкой детского игрового оборудования по ул. Розы Люксембург. Владимир Федорович намерен решить этот вопрос в рамках выполнения наказов избирателей. Кроме того, председатель уличкома обеспокоена состоянием дороги на пересечении ул. Розы Люксембург и ул. Артема. По словам Владимира Ходырева, решить проблему можно. Для этого потребуется выделить необходимые средств в рамках ремонтно-дорожных работ, запланированных на 2019 – 2021 годы.

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Ольга Бартенева, проживающая на ул. Тепловозная, посетовала на то, что при подходе к школе №36 по ул. Боровская и ул. Лермонтова отсутствует тротуар. Ольга Бартенева подчеркнула, что жители рады ремонту дорог, но переживают за школьников. Последние ежедневно рискуют жизнью по пути в школу. Председатель Воронежской городской Думы сообщил, что на эти цели нужны значительные средства, и это «вопрос не одного дня», но проблема важная и депутаты ее возьмут на контроль.

Также в ходе приема Владимир Ходырев обратился в электросетевую компанию «МРСК Центра» для защиты интересов граждан. В частности, жительница Масловки Татьяна Щукина пожаловалась депутату на массовые перебои в подаче электроэнергии в микрорайоне. По ее словам, в Масловке часть линий электропередач относится к новоусманским сетям, а часть - к МРСК.

Еще два вопроса были связаны с вопросами переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.