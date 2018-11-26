Глава лесного хозяйства Воронежской области предложил передать прилегающие к "Погоново" земли Минобороны

Сегодня на планерке в правительстве Воронежской области руководитель управления лесного хозяйства Александр Сысоев рассказал о непростой ситуации с землями, прилегающими к полигону "Погоново".

Так, в этом году из-за учений военных там произошел масштабный пожар. Впрочем, как утверждает Александр Сысоев, возгорания после стрельб возникают в охранной зоне полигона регулярно, начиная с 2014 года. Также он заявил, что военные не исполняют предписаний региональных властей, которые им запрещают проводить стрельбы 4-5 класса пожарной опасности:

- Не реагируют на законодательство области. В результате посадка лесных культур на этой земле оказывается ненужной, а на тушение пожаров ежегодно расходуются значительные средства. Чтобы мы там не подсаживали, все сгорает. У меня есть представление военного прокурора по поводу последнего пожара на полигоне. В этом документе все перевернуто с ног на голову - как будто учебные стрельбы там проводило правительство области, и это имело такие последствия. В связи с этим считаю целесообразным перевести земли в ведение Минобороны и закрепить их за брянским лесничеством Минобороны.

На что губернатор Александр Гусев спросил главу лесного хозяйства, не усугубит ли это еще больше ситуацию:

- Сейчас мы можем туда хотя бы технику свою завести... Давайте подумаем, обратимся к военным округа с тем, чтобы в период установления высоких классов пожароопасности, четвертого и пятого, ограничить либо не проводить стрельбы. И относительно передачи земель из лесного фонда в земли Минобороны – давайте подумаем с точки зрения целесообразности, - сказал глава региона.

В свою очередь заместитель губернатора Виталий Шабалатов рассказал, что еще в 2014 году правительство области за подписью Алексея Гордеева просило военных уйти с полигона, но потом начались учебные армейские игры и этот вопрос "канул в лету".