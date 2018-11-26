Воронежский театр Кукол отремонтируют в следующем году

Сегодня на еженедельной планерке в правительстве области глава департамента культуры Эмилия Сухачева рассказала, что в городах и райцентрах с населением более 50 тыс. человек появятся многофункциональные центры культурного развития с концертными, выставочными залами, кинозалами, библиотекой. А для жителей отдаленных сел (там, где нет ДК) закупят автоклубы. Про словам Эмилии Сухачевой, федеральный бюджет на эти цели выделит региону 32,5 млн. рублей:

- Это будут круглогодичные программы, и в них будут участвовать все профессиональные творческие коллективы нашего региона. В каждом таком селе артисты дадут как минимум по 4 концерта в месяц.

Также к 2024 году в 12 районов закупят оборудование для кинозалов . Федеральный бюджет выделит региону на эти цели субсидию, правда с условием, что нем менее 50% показов зарезервируют под отечественные фильмы.

Кроме того, в 2020 году в Воронеже начнут ремонтировать кукольный театр.

- Не секрет, что он давно капитально не ремонтировался. Театр отремонтируют весь - кровлю, фасад, внутренние системы. Мы получим современное пространство нового поколения, - подчеркнула руководитель региональной культуры.

В доме губернатора сделают музейный комплекс с претензией на визитную карточку региона - ее будет выполнять центральная экспозиция, посвященная Воронежу. Также здесь обещают сделать виртуальный филиал изобразительного музея им. Пушкина.

А вот по театру Оперы и балета план действий пока не ясен:

- У нас есть три варианта его реконструкции, о которых мы готовы доложить губернатору. На следующий год запланирована разработана проектно-сметной документации на реконструкцию театра. Дальнейшие ремонтные работы будут выполняться за счет средств федерального бюджета. Регион такие затраты не сможет понести.

Но пока все эти планы остаются лишь планами - Эмилия Сухачева рассказала, что проекты должны быть одобрены и запущены в производство на федеральном уровне.