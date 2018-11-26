Новогодние елки 2018-2019 в Воронеже: афиша, расписание, цены

Новый год уже не за горами. И родителям пора подумать, куда сводить чадо на елку. Веселые утренники пройдут во всех культурных учреждениях города - осталось только выбрать да поторопиться - в преддверии праздников билетов на новогодние представления остается с каждым днем все меньше и меньше!

ВКЗ: «Жил-был Волк…», «Василиса Прекрасная» и «Новогодние Денискины рассказы»

В программе новогодних представлений в ВКЗ (ул.Театральная, 17) три спектакля. Две сказки привезет театр «Русский терем». В основе мюзикла «Жил-был Волк…» лежит знаменитая история, по который был снят не менее известный мультфильм «Жил-был Пес…». Но эта сценическая версия сказки не будет повторять его в точности. Зрители увидят знакомых героев и познакомятся с новыми.

с сайта ВКЗ.

Еще детвору ждет спектакль-мюзикл «Василиса Прекрасная». В этой истории, которую поведает избушка на курьих ножках, персонажи из разных народных сказок, не встречавшиеся вместе раньше, объединятся в одном сказочном необыкновенном приключении. Детвора встретится с Бабой Ягой и Лешим, Котом-Баюном, Кощеем Бессмертным и Змеем Горынычем и, конечно, с главными героями - Иваном-Солдатом и Василисой Прекрасной! Добро в сказке восторжествует, ведь благодаря любви, мудрости и терпению можно одержать победу над любым врагом и любым злом.

с сайта ВКЗ.

Третья история, которую покажут на каникулах - «Новогодние Денискины рассказы». Виктор Драгунский написал «Денискины рассказы» больше полувека назад. Конечно, многое с тех пор изменилось. Но самое главное остается понятным и сегодня: у Дениски не было планшета и смартфона, но были настоящие друзья и фантазия! А этого, оказывается, вполне достаточно, чтобы во дворе построить ракету и полететь на ней в космос. Такой Дениска есть в каждом из нас. Все мы в глубине души знаем, что огромный и удивительный мир может возникнуть… да хотя бы из рисунков на школьной доске! Спектакль Ильи Архипова - это попытка взглянуть на окружающее глазами ребенка.

Перед спектаклями детвору ждет интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе у новогодней елки.

«Жил был волк...» 2 и 3 января в 11.00 и 14.00 (0+).

«Василиса Прекрасная» 4 января в 11.00 и 14.00 (0+).

«Новогодние Денискины рассказы» 5 и 6 января в 11.00 и 14.00 (6+).

Цены: от 300 до 1000 рублей.

афиша мероприятия с сайта ВКЗ,

ТОБ: «Настоящая принцесса» и «Щелкунчик»

В предпраздничные и праздничные дни - с 26 декабря по 8 января - театр оперы и балета (пл.Ленина, 7) порадует малышей в фойе интермедией с Дедом Морозом и Снегурочкой, за которой последует сказочный спектакль на сцене. В этот Новый год кроме проверенного временем рождественского балета «Щелкунчик» Чайковского ребятам покажут новинку репертуара - волшебную сказку «Настоящая принцесса». Почти каждая маленькая девочка мечтает стать принцессой, а каждый мальчик хочет повстречать такую невероятную красавицу на своем пути. Театр оперы и балета предлагает маленьким зрителям поразмышлять: каково быть настоящей принцессой и действительно ли это награда - ею родиться? Где искать свое счастье - за горами и морями или внимательней приглядеться к тем, кто рядом? Что важнее - спешить друзьям на помощь или любой ценой соответствовать заданным кем-то правилам? Герои сказки покажут, как любовь и преданность побеждают жадность, коварство, лень и предрассудки. Сюжет сказки сочинил современный драматург Сергей Ильницкий, а музыку написала известный воронежский композитор Елизавета Ткачева. Спектакль ставит режиссер Левон Микаэлян.

Для дошкольников и учеников младших классов театр покажет утренние и дневные представления. Перед спектаклем детвору ждет интермедия с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами у елки. А школьников постарше театр приглашает на красочный сказочный балет по вечерам.

«Настоящая принцесса» 26 и 27 декабря в 11.00, 2, 5, 6, 7, 8 января в 11.00 и 14.00 (6+).

«Щелкунчик» дневные балеты 28, 29, 30, 31 декабря в 11.00, вечерние - 28 декабря в 19.00, 29 и 30 декабря в 18.00, 31 декабря в 17.00, 3, 4, 6 и 8 января в 19.00 (12+).

Цены: от 200 до 800 рублей.

фото Воронежского ТОБ.

ДРАМТЕАТР: «Кто тот самый Дед Мороз?»

В театре драмы (пр.Революции, 55) начнется праздник интермедией в театральном фойе - Дед Мороз и Снегурочка проведут с юными зрителями викторины, игры, хороводы, «зажгут» новогоднюю елочку. А потом ребят ждет сказка. В театре специально придумали музыкальное новогоднее представление «Кто тот самый Дед Мороз?».

Каждый год в канун главного зимнего праздника на улицах городов появляются многочисленные Деды Морозы. Они торопятся поздравить детей с Рождеством и Новым годом и доставить им долгожданные подарки. Но почему волшебников так много? Кто они такие, ведь Дед Мороз один? И где же настоящий Дед Мороз? Не попал ли он в беду?

На эти вопросы и ответит новогодняя сказка. Ее герои - мальчик Вовка и девочка Мэри - отправляются в увлекательное путешествие на Северный полюс на поиски настоящего Деда Мороза. Их ждут невероятные приключения и серьезные опасности - ведь в сказку, как это и полагается в хороших волшебных историях, пробрались злодеи!

Представления пройдут 22, 23, 24, 28, 29 декабря в 11.00 и 14.00, 30 декабря в 10.30, 13.00 и 15.30, 2, 3, 4, 5 и 8 января в 11.00 и 14.00, 6 и 7 января - в 10.30, 13.00 и 15.30 (6+).

Цены: от 250 до 500 рублей.

EVENT-HALL: «Лига зимних волшебников» и Фикси-шоу

В концертном зале Event-Hall (ул. Парковая, 3а) юных воронежцев будут ждать Деды Морозы разных стран и Фиксики.

3 января детвора может вступить в Лигу зимних волшебников. Нужна помощь, ведь совершено злодейство вселенского масштаба. Ледяная колдунья Фриза заморозила и разбила «Волшебные часы времени», осколки которых разлетелись по всему земному шару. Ход времени остановился. Новый год под угрозой: если не собрать и не запустить «Волшебные часы», праздник не наступит! Для спасения Нового года на помощь Деду Морозу приходят его коллеги - зимние волшебники из разных стран мира: Шэньдань Лаочжен из Китая, фея Бефана из Италии, Санта Клаус из США, Чысхаан из Якутии, Царица Лакшми из Индии и Ежишек из Чехии. Для того чтобы найти осколки, собрать и вновь запустить «Волшебные часы», зимним волшебникам и маленьким зрителям понадобятся знания и смекалка, смелость и решительность, наблюдательность и сообразительность! В спектакле много современных видео и световых эффектов, интерактива, песен и танцев, зрелищных цирковых номеров с участием животных, бесстрашных гимнастов и акробатов.

афиша мероприятия.

А 4 января пройдет спектакль «Операция Новый год» по мотивам сериала «Фиксики». Это премьера фикси-шоу с любимыми героями: прямиком из приборов на сцену выйдет весь класс фиксиков - Симка, Нолик и ДимДимыч, а также - впервые! - Мася и Папус. Детвору ждет сказочная история, известные фиксипелки, интерактивные игры с огромным надувным реквизитом, загадки, фиксизарядка. Итак, у Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание. Вот только основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь им помогают юные зрители.

«Лига зимних волшебников» 3 января в 12.00 и 15.00 (0+).

«Фикси-шоу» 4 января в 12.00 и 13.00 (0+).

Цены: от 800 до 2000 рублей.

афиша мероприятия.

ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ ВОЛЬХОВСКОГО: 6 СКАЗОК

В самом детском театре города (пр.Революции, 50) праздничные представления начнутся с 26 декабря. Ребятне будут показывать лучшие детские постановки. «Золушка» (6+) 26 и 27 декабря, «Белоснежка и семь гномов» (6+) 28 и 29 декабря, «Три поросенка и черный волк» (0+) 30 декабря и 2 января, «Две избушки и Морозко» (0+) 3 и 4 января, «Волшебная лампа Алладина» (6+) 5 и 6 января, «Мерзни, мерзни, волчий хвост» (0+) 7 и 8 января.

А перед спектаклем в фойе у елки малыши смогут поучаствовать в интермедии.

Начало в 10.00 и 13.00.

Цены: от 250 до 300 рублей.

НЕЛЖА: Резиденция Деда Мороза

Из своих далеких северных владений в Воронеж мчится Дед Мороз. С 14 декабря его лесная резиденция открывается на опушке волшебного леса в Нелже (ул. Лесная, 40). Детвору и взрослых ждет новая игровая театрализованная программа-путешествие. Гости попадут в сказку вместе с любимыми героями, Дедом Морозом и Снегурочкой, Бабой Ягой и другими волшебными персонажами, посетят настоящий терем новогоднего волшебника и сказочный лес, скатятся с ледяной горы, сами раскрасят новогодний имбирный пряник и выпьют чаю из пузатого самовара.

Расписание программы: 15,16, 22, 23, 29, 30 декабря в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, а также со 2 по 8, 12, 13, 19, 20, 26, 27 января в 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30.

Цена детского билета (от 0 до 14 лет) - 1500 рублей, цена взрослого билета 1000 рублей.

фото предоставлено организаторами.

OZ-HALL: «Снежная королева»

Интерактивный семейный спектакль «Снежная королева» покажут в предпраздничные дни и новогодние каникулы в Oz-Hall (центр «Ступени», ул. Карла Маркса, 53а). Детвора и родители попадут в настоящий ледяной мир с авторскими декорациями и множеством спецэффектов.

Любимые герои мультика студии Wizart Animation отважная Герда и смешной тролль Орм отправят ребят в большое путешествие. Им предстоит найти осколки разбитого сердца Снежной Королевы и прикоснуться к новогоднему чуду от главного волшебника Деда Мороза. Создатели приготовили два варианта представления: малышей 3-6 лет кроме спектакля ждет бумажное шоу, детвору 7-10 лет интерактивная программа с ледяным лабиринтом, головоломкой от Снежной Королевы, строительством ледяного замка и тайной магического сундука.

«Снежная королева» для малышей 30 декабря, начало в 15.00, 3 и 5 января, начало в 10.00 и 12.30, для подростков - 15-30 декабря посещение классами, 2-6 января для горожан, начало в 15.00.

Цены: от 1400 до 1600 рублей.

фото предоставлено организаторами.

SABUROV HALL: «Щелкунчик»

В Saburov Hall на набережной Массалитинова у Чернавского моста (ул. Пролетарская, 87 в-д, 7 этаж) покажут представление «Щелкунчик». Та самая сказка. Новые главы».

Это интерактивная программа для детей 7-10 лет, в которой юные зрители не только увидят любимую рождественскую историю под музыку Чайковского, но и смогут принять участие в приключениях, помогая Маше и Щелкунчику. Детвору ждут диджитал-активности и интерактивные инсталляции, мастер класс по созданию рождественского подарка в необычной технике и бумажное шоу в финале вечера.

«Щелкунчик» с 15 по 30 декабря - посещение классами, 30 декабря, 2-6 января посетить представление могут любые воронежцы. Начало в 11.00 и 15.00 (6+).

Цены: от 1700 до 2000 рублей.

фото предоставлено организаторами.

ВОРОНЕЖСКИЙ ОКЕАНАРИУМ: «Космо-Новый год» и Подводный Дед Мороз

Воронежский океанариум (ул.Парковая, 3) приглашает сразу на две новогодние программы. Во-первых, малышей и взрослых приглашают отметить праздник нестандартно - отправившись в глубины океана! В гости к морским обитателям вновь приедет Дедушка Мороз и совершит настоящее погружение в подводный мир океанариума. Волшебник исполнит головокружительный танец с акулой в хороводе диковинных рыб. Воронежцы смогут сделать селфи с Подводным Дедом Морозом.

- Также в Новый год гости океанариума могут познакомиться с новыми обитателями. Загляните в гости к семейству носух: у них, как и у солнечных сурикатов, значительное прибавление, - отметили в океанариуме. - Очаровательный малыш и в семье обезьян. А среди новоселов океанариума - благородная пума, игуаны и новичок в компании лемуров. Морские котики, как всегда, порадуют артистичным выступлением и новыми трюками - шоу ластоногих артистов постоянно собирает аншлаг. Впрочем, как и показательные кормления обезьян, крокодилов, скатов, пингвинов и других животных.

Шоу-программа "Новогоднее погружение Деда Мороза" будет проходить ежедневно с 25 по 30 декабря и с 1 по 8 января, начало в 18.00 (0+). Посещение программы входит в стоимость входного билета в океанариум.

фото Воронежского океанариума.

А еще в океанариуме пройдет экшн-квест для детей в сопровождении межгалактического десанта. Вы видели когда-нибудь настоящих пиратов? А инопланетянина под водой, за стеклом аквариума? Смелых и отважных ждут приключения на земле и в глубинах океана с погоней, пришельцами и крушением космического корабля.

В гости к Деду Морозу должен прибыть его друг с далекой Галактики. В результате крушения летающей тарелки инопланетный гость оказывается глубоко под водой. Его преследуют космические пираты. Назревает серьезный межгалактический скандал.

Вместе с Дедом Морозом участники программы смогут победить злых пиратов и предотвратить срыв Нового года. А помощниками в этой операции станут обитатели океанариума. Интерактивная программа с участием подводных персонажей пройдет в новогодней обстановке, с декорациями, музыкой и яркими костюмами.

«Космо-Новый год» пройдет с 18 декабря по 8 января по расписанию для организованных групп и индивидуального посещения (0+).

Цены: детский билет (0-4 лет) 300 рублей, детский билет (4-14 лет) 550 рублей. Дети до 12 лет допускаются в океанариум только в сопровождении взрослых. Одному сопровождающему взрослому предоставляется скидка 50% на входной билет в океанариум от стоимости посещения по прайсу.

фото Воронежского океанариума.

ПАРК АТТРАКЦИОНОВ: "Зимней сказочной порой" и «Дети-шпионы»

Яркие новогодние представления приготовил для воронежской детворы и парк аттракционов сити-парка «Град» (ул.Парковая, 3).

В программе «Зимней сказочной порой» детвора отправится вместе с Феей и Пиратом в настоящее путешествие по сказкам. Мальчишек и девчонок ждут зажигательные танцы Бабы Яги и Пирата, веселые песни Красной Шапочки и Феи и, конечно же, долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией праздника станет катание на самых любимых малышами аттракционах. Программа рассчитана на детей от 2 до 7 лет.

фото парка аттракционов.

А ребят постарше (7-14 лет) приглашают на приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год», в котором сочетаются «шпионские» загадки и эстафеты, зажигательные танцы и веселые игры. Здесь каждый участник превратится в «ребенка-шпиона», от которого зависит дальнейший ход развития праздничной истории. Под руководством опытных агентов мальчишки и девчонки проведут собственное шпионское расследование, вычислят предателя, встретят важного гостя и вместе с ним зажгут на новогодней дискотеке, а в завершении праздника прокатятся на самых крутых аттракционах.

Представления «Зимней сказочной порой» и приключенческий блокбастер «Дети-шпионы: операция Новый год» пройдут в парке аттракционов сити-парка «Град» с 22 декабря по 12 января.

Цены: 690 рублей (в программу входит один час интерактивного представления и катания на трех аттракционах на выбор (катания проходят в день проведения мероприятия).

фото парка аттракционов.

КИДБУРГ: «Соня, Снюсь и Новый год» и «Холодные игры»

В детском городе профессий КидБург (ул.Парковая, 3) со 2 по 7 января будут проходить новогодние елки.

Специально для малышей от 2 до 5 лет подготовили новогоднее интерактивное представление «Соня, Снюсь и Новый год». Девочка Сонечка ждет всех маленьких гостей, для того чтобы познакомить со Снюсем, который знает самую главную тайну Деда Мороза - как готовится волшебный праздник Новый год. Дети вместе с Соней слепят дружков-снеговичков, разучат волшебные танцы, согреются под чудо-одеялом. А потом вместе с Дедом Морозом будут водить хороводы, веселиться и праздновать Новый год.

фото КидБург.

Новогодний экшн-квест «Холодные игры» задуман для ребят от 6 до 12 лет. Это захватывающая квест-игра с новогодними героями, в ходе которой ребята пройдут посвящение в зимний десант, сразятся в снежных боях, а самое главное - станут свидетелями битвы двух главных морозных Волшебников!

Начало программ: «Соня, Снюсь и Новый Год» - в 11.00, «Холодные игры» - в 14.00.