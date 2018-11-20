В Воронежской области чиновники передали больным брату и сестре дорогое лекарство

7-летнему Богдану и 9-летней Тане Перетяченко из Павловского района в начале этого года поставили диагноз тирозинамия. Организмы родных брата и сестры не могут усваивать белок. Если не принимать лекарства, "болячка" выведет из строя почки и печень.

После постановки диагноза отец детей обратился в департамент здравоохранения Воронежской области с просьбой выделить на лечение детей дорогостоящее лекарство - препарат "Орфадин" (на брата и сестру месяц его приема обходится в 4,2 млн. рублей). Чиновники Алексею Перетяченко тогда сказали, что все средства на этот год уже расписаны и препарат бюджет области закупит в 2019-ом.

В итоге лекарства пришлось искать через благотворительный фонд, а отец детей решил добиваться правды через суд. 12 ноября последний вынес решение, по которому обязал облздрав обеспечить детей "Орфадином" немедленно.

Чиновники передали лекарство отцу Тани и Богдана в минувшую субботу, 17 ноября, с доставкой на дом.

- Нам привезли 9 упаковок препарата и пищевые добавки (дети сидят на строгой безбелковой диете - прим. ред.). Мне адвокат после суда сказал, что мы, наверное, первые, кто смог добиться от чиновников правды, - рассказал «Комсомолке» Алексей.

В департаменте здравоохранения нам пояснили, что на момент постановки диагноза была возможность обеспечить детей только лечебным питанием и препаратами урсодезоксихолиевой кислоты:

- Поскольку потребность в «Орфадине» для данных пациентов возникла во втором полугодии, то по объективным причинам препарат не мог быть включен в бюджетную заявку региона на закупку лекарств на текущий год, т.к. она формировалась в конце 2017-го. Дополнительная заявка на приобретение «Орфадина» также была невозможна из-за высокой стоимости препарата. Для того, чтобы обеспечить детей лекарством, был привлечен благотворительный фонд. По ходатайству департамента поставщик «Фармимэкс» решил безвозмездно предоставить детям необходимые медикаменты на сумму около 3 млн. руб.

Алексей Перетяченко утверждает, что таблеток детям до конца года должно хватить. А уже в следующем году чиновники пообещали заложить в бюджете региона 38 млн руб. для обеспечения детей данным лекарством.

- В настоящее время проводятся организационные мероприятия по размещению заказа на поставку препарата на сайте госзакупок, - отметили в облздраве.