Воронежский медуниверситет перешагнул вековой рубеж

В минувшую пятницу, 16 ноября, в Воронежском концертном зале отметили очень теплый, радостный юбилей. Со сцены в этот вечер звучали пожелания здоровья, долгих лет жизни всем, кто имеет отношение к медуниверситету им. Н. Н. Бурденко, - настоящим и будущим медиками региона. Вспоминали и том, кто стоял у истоков зарождения медицинского образования в Воронежской области, - о хирурге Николае Ниловиче Бурденко.

Губернатор Александр Гусев назвал ВГМУ «конкурентным преимуществом» региона:

- Наверное, в России не много городов могут похвастаться тем, что у них есть 100-летние учебные заведения в статусе университета. У нас таких три. Это наше конкурентное преимущество. Десятки тысяч выпускников, которые вышли из стен университета, формируют структуру нашей системы здравоохранения, а по большому счету - обеспечивают здоровье нации. Отрадно, что университет - это не просто учебное заведение, но и серьезный научный центр. Кандидаты наук, профессора, аспиранты занимаются не только академическим направлением, но и прикладной наукой, фактически помогая практикующим врачам.

Также губернатор отметил большую воспитательную роль вуза:

- В университетах, как правило, обучается самая талантливая, самая активная часть молодежи - это люди, которые будут формировать экономический хребет не только Воронежской области, но и нашей страны, во многом влияя на социальные, политические процессы. Университет уделяет много внимания работе с молодежью, в том числе организации волонтерской деятельности. Я хочу всех поблагодарить - и ребят, и сотрудников вуза - за то, что они отдают частицу себя людям, нуждающимся в защите. Спасибо вам большое!

Затем глава региона вручил сотрудникам университета Почетные грамоты правительства Воронежской области за многолетний плодотворный научно-педагогический труд, большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для здравоохранения и в связи с празднованием 100-летия образования ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

Поздравила сотрудников медуниверситета и прибывшая в Воронеж заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова. Она передала ВГМУ и его ректору Игорю Есауленко Благодарственное письмо от председателя Совета Валентины Матвиенко, а также вручила Благодарности председателя Сов-феда:

- Готовясь к этому юбилею, я опросила очень многих экспертов и, конечно, задала вопрос министру здравоохранения Российской Федерации Веронике Игоревне Скворцовой: как смотрится наш вуз, как позиционируется, какую экспертную оценку все дают? Очень хорошую! Действительно, мы гордимся нашим вузом. Самое главное сегодня у вуза - это умение отвечать на новые вызовы времени. Вызовов много, современные реалии жесткие. И потребность в подготовке специалистов высокого класса - огромная. Поэтому спасибо всем, кто готовит замечательных студентов, - отметила Галина Карелова.