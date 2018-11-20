Александр Гусев: «Для нас важно слышать мнение бизнеса напрямую»

Форум состоялся на площадках сити-парка «Град» во Всемирную неделю предпринимательства. В мероприятии также приняли участие уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

На церемонии открытия форума Александр Гусев охарактеризовал его суть следующим образом:

- Эта пятилетка показала, что форум состоялся как важная площадка для диалога бизнеса и власти, а также самих представителей бизнеса друг с другом.

Затем губернатор подписал важное для региона соглашение с Ассоциацией кластеров и технопарков России.

- В нем обозначены довольно общие положения, но они направлены на совершенно конкретные предприятия, потому что у нас порядка тридцати предприятий объединены в кластеры, - отметил Александр Гусев. - Надеемся, что участие Ассоциации поможет, во-первых, быстрее дойти до денег, которые выделяются государством в виде поддержки на развитие кластеров, а во-вторых, в решении организационных вопросов.

Глава региона пояснил, что в данном случае речь идет о предприятиях - резидентах Масловской индустриальной зоны:

- Из большого индустриального парка мы сейчас выделяем территорию в 25 гектаров, где будет технопарк для малого бизнеса. И я очень надеюсь, что коллеги из Ассоциации кластеров и технопарков России помогут нам принять правильные практические решения.

В свою очередь Алексей Беспрозванных (с 2012-го по 2016-й занимал в правительстве Воронежской области должность заместителя председателя) рассказал, что у нас все неплохо развивается - промышленный индекс составляет 105% (по России - 103%), а меры господдержки по итогам 2017-го составили порядка

1 млрд. рублей (получатели средств - предприятия сектора).

- Выделение отдельной зоны для среднего и малого бизнеса в Масловском индустриальном парке - проект пилотный и пока единственный в таком формате. Думаю, что Воронежская область выступит примером для других регионов в части его реализации, - сказал замминистра.

Похвалил и Борис Титов. Он отметил, что область занимает второе место в стране по развитию государственно-частного партнерства и восьмое место в национальном рейтинге по индексу промышленного производства.

Затем Александр Гусев, Алексей Беспрозванных, Борис Титов приняли участие в пленарном заседании «Бизнес и власть. Откровенный разговор».

Обращаясь к присутствующим предпринимателям, губернатор высказал ряд заявлений-тезисов:

- Для региональной власти важно слышать ваше мнение напрямую, а не через комитеты и комиссии. Знать от вас специфику отношений между бизнесом и властью, конкретные задачи, которые вы ставите перед властью, как вы видите развитие бизнеса в регионе.

Также глава области попросил бизнесменов сообщать о фактах коррупции.

Итоги общения с бизнесменами Александр Гусев и Борис Титов обсудили в рамках последовавшей за пленарным заседанием рабочей встречи.