К благоустройству Ленинского района Воронежа будут привлекать студентов-архитекторов

В минувший понедельник, 19 ноября, в управе Ленинского района состоялся круглый стол на тему: «Благоустройство общественных пространств в Ленинском районе». В нем приняли участие заместитель руководителя управления главного архитектора Воронежа Виталий Чмыхов, представители городского управления экологии, сотрудники управы района, преподаватели Воронежского государственного технического университета.

В последние годы в управе Ленинского района сложилась позитивная практика сотрудничества с различными профессиональными сообществами.

- В деле благоустройства и создания комфортной городской среды мы постоянно взаимодействуем с ВГТУ, в том числе по проектному направлению. Считаю необходимым постоянно развивать наше сотрудничество - использовать в качестве тем дипломных и курсовых работ реальные проекты управы, - предложил ее руководитель Сергей Корчевников.

Таких реальных проектов, которые нуждаются в разработке, в Ленинском районе насчитывается восемь. Вот только часть из них: это проект рекреационной зоны с инфраструктурой в районе Набережной адмирала Ф.М. Апраксина, реконструкция жилого квартала с комплексным благоустройством и инженерной инфраструктурой, расположенного по ул. Плехановская, Никитинская, Куколкина и ограниченного территорией ТЦ «Атмосфера», создание современного многопрофильного спортивно-оздоровительного комплекса в районе лесного массива «Урочище «Чижовская дача» и другие.

Кроме того, на факультете градостроительства и архитектуры ВГТУ под руководством декана Александра Енина прорабатывается концепция реконструкции парка им. А.Л. Дурова. Также на основании документации, разработанной в ВГТУ, приступили к реконструкции сквера им. академика Г.А. Сухомлинова (расположен на ул. Кольцовской, рядом с домом №43).

Участники круглого стола поддержали инициативы управы Ленинского района.