Бензин по 25 руб. – это вполне реально

Мы все устали от «ползучего» роста цен на топливо. И население, и промышленные предприятия, и селяне, и независимые сети АЗС. Одним – это выворачивает карманы, другим – непомерно удорожает себестоимость продукции. Сети вообще в патовой ситуации. И местные, и даже федеральные, но не имеющие ни своих скважин, ни своих заводов. «Шелл», ВТК, «Донако», «Калина» полностью зависят от поставок топлива вертикально-интегрированных нефтяных компаний. И стоимость бензина на заправках этих компаний напрямую зависит от цены, по которой мы покупаем топливо у ВИНКов.

А ведь бензин вполне мог бы стоить у нас 25 руб. за литр. Более того, он должен столько стоить! С учетом таких базовых показателей, как минимальная заработная плата, стоимость литра молока и килограмма хлеба.

Почему же не стОит?

В первую очередь, потому, что государству, постоянно наращивающему свои расходы, намного проще обкладывать дополнительными акцизами товары повседневного спроса. Чем, скажем, вводить дифференцируемое налогообложение, и пытаться взыскать средства с олигархов. Или чем изымать имущество и доходы у чиновников, не способных документально объяснить происхождение своего богатства.

Поэтому акцизы на бензин растут. И вместе с налогами приближаются к отметке 70% в цене литра. И с 1 января они вырастут в очередной раз. Но наши люди, по-прежнему, склонны ругать тех, кто вынужденно меняет ценники на своих АЗС. Обидно, что французы намного лучше нас разобрались в экономике. Сумели быстро, массово и по адресу высказать свои претензии относительно цен на бензин.

В дополнение к налогам и акцизам сейчас еще и ВИНКи сознательно разгоняют цену. Крупнейший поставщик топлива несколько дней не выходил на биржу. В понедельник вышел, но не заключал никаких реальных контрактов. У других ВИНКов вдруг массово начались возгорания на НПЗ, и на бирже возник дополнительный ажиотаж: ведь топлива может стать еще меньше.

Параллельно в СМИ стартовала информационная война против независимых сетей. У нас нет добычи, доставки, переработки, и мы разливаем лишь 30% бензина на АЗС. Но именно нам ставят в вину все грехи отрасли.

А ведь государству было бы достаточно сделать всего две вещи: снизить акцизы и ввести жесткие экспортные пошлины для ВИНКов, сделав более выгодным внутренний рынок. И все! Бензин стоил бы 25 рублей литр!

Но это же придется ссориться с очень серьезными людьми. Лучше повысить пенсионный возраст, налоги и акцизы. А если надо – придумать новые. Например, на колбасу! По 160 рублей на кило.

Когда сосиски подорожают, мы что, обвиним магазины? Или мы, как и французы, все понимаем, но просто стесняемся сказать правду?

Алексей Трепалин, президент Ассоциации топливного рынка г. Воронежа