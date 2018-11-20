Воронежские следователи возбудили два уголовных дела после смерти пациентов

Очередное уголовное дело возбудили сотрудники Следственного комитета по факту смерти пациента в воронежском медучреждении. На этот раз – по поводу ухода из жизни 66-летней женщины в воронежском областном онкологическом диспансере.

По данным следствия, в июне 2018 года у 66-летней пациентки, лежавшей в онкодиспансере, состояние здоровья все ухудшалось, что в итоге привело к летальному исходу. Сын пенсионерки, не согласный с проводимым лечением, обратился в Следственный комитет. Там после рассмотрения доводов мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (до трех лет лишения свободы).

- Наши сотрудники изъяли медицинскую документацию, назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, допрашивают свидетелей, получены объяснения от медицинских работников. В ходе расследования будет дана оценка действиям медицинского персонала лечебного учреждения, сделаны объективные выводы о своевременности и качестве мер по оказанию помощи пациентке, – рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления СК России Валерий Смольянинов.

По той же статье возбудили уголовное дело по факту смерти 56-летнего Олега Осинина. О ситуации, связанной с ней, «Комсомолка» подробно писала. Напомним, дочь Олега Федоровича Елена считает, что врачи областного противотуберкулезного диспансера так провели биопсию по поводу затемнения в легком, что у отца развился отек лица. Она предполагает, что случился пневмоторакс (скопление воздуха возле легкого, которое может стать причиной расстройства систем дыхания и кровообращения). 11 октября Олег Осинин умер и только 16-го дочь узнала о его смерти. Врачи утверждают, что давали ей телеграмму, Елена говорит, что ее не получала, и недоумевает, почему ей не могли позвонить, ведь она оставляла телефон. Между тем в региональном департаменте здравоохранения вообще заявили, что по закону медики вообще не обязаны сообщать родственникам о смерти пациентов.

Кроме того, у всех на слуху громкие скандалы в городской больнице № 3. Там сын 89-летней Марии Дроновой Андрей уверяет, что маме, больной гангреной, отрезали здоровую ногу вместо больной. Врачи же в ответ обвиняют его в вымогательстве пяти миллионов рублей и в краже части истории болезни. А также утверждают, что обе ноги спасти уже было нельзя.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Пожилая женщина, которой в итоге отрезали обе ноги, узнав обо всей этой шумихе, впала в депрессию. Ее состояние резко ухудшилось.

Сейчас состояние Марии Дроновой резко ухудшилось.Фото: предоставлено родственниками Марии Дроновой.

В то же больнице № 3 37-летний воронежец Александр Дмитриев, 30 октября прооперировали по поводу язвы желудка. Целый год его мучали боли. Потом он лег в больницу № 2. И там врачи вытащили из его тела 15-сантиметровую марлевую салфетку. Мужчина уверен, что ее забыли после операции годичной давности. В больнице № 3 осторожно намекают, что ее могли оставить в теле и коллеги из 2-й. По этому инциденту пока идет доследственная проверка.

Такую марлевую салфетку выудили из тела 37-летнего Александра Дмитриева.Фото: предоставлено Александром Дмитриевым.

С одной стороны, вся эта череда медицинских скандалов очень смахивает на кампанейщину. В частности, ходят упорные слухи, что зашаталось кресло под руководителем областного департамента здравоохранения Александра Щукина. С другой стороны, многих раздражала закрытость ведомства. Иногда складывалось впечатление, что на выуживаемую у медиков информацию кто-то наложил гриф «Совершенно секретно». И лучше уж горькая правда (естественно, если следствие подтвердит, что скандалы не высосаны из пальца), чем гробовая тишина.