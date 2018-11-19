Воронежцы выступают против исключения «Северного леса» из зеленого пояса города

Воронежцы с помощью соцсетей распространяют призыв к горожанам прийти на публичные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса, защищенного от вырубки. Стало известно, что из списка территорий исключили многострадальный «Северный лес».

- На просьбу активистов включить этот участок в охраняемую территорию чиновники предлагают нам согласиться на уменьшенный вариант зеленого пояса и обещают, что после принятия решения предложения о включении Северного леса будут переданы на рассмотрение в Областную думу, - рассказали защитники Северного леса. - Но строители и собственник Северного леса не будут защищать интересы жителей, тем более, что в 2013 году уже предлагалось перевести эти земли из лесопарковой зоны в зону многоэтажной жилой застройки. И только благодаря активным протестам жителей и поддержке бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева Северный лес удалось отстоять.

Активисты предлагают горожанам не соглашаться на предложенные чиновниками условия, прийти на слушания и проголосовать против утверждения зеленого пояса без Северного леса.

ЗЕЛЕНОЕ КОЛЬЦО ВОРОНЕЖА

Идея создания вокруг Воронежа зеленого пояса родилась летом прошлого года. В июле Федеральный закон учредил новую разновидность природоохранных зон – лесопарковый зеленый пояс. Эти территории защищены законом от строительства жилых домов и промышленных предприятий, в них запрещено вырубать деревья.

В первоначальном варианте управление лесного хозяйства предлагало создать вокруг Воронежа зеленую зону площадью 1,4 тысяч га. 3 ноября 2017 года прошли первые общественные слушания. Инициативу тогда отклонили большинством голосов. Обсуждение продолжилось в этом году.

Идею создания зеленого пояса поддержал губернатор Александр Гусев. Вопросы формирования лесопарковой зоны неоднократно обсуждались на совещаниях в правительстве области.

Общественники предложили увеличить зеленый пояс до 20 тысяч гектаров. Но пока остановились на цифре в 15,5 тысяч га.

- При всем желании поддержать максимальное количество зеленых территорий, их пришлось сокращать, исключая оговоренные в действующем законодательстве случаи, - говорят в Общественной палате.

Так, например, в зеленую зону не могут входить загрязненные отходами производства и потребления участки; участки, на которых находятся капитальные строения; участки, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд, а также горельники, карьеры и горные отводы, водозаборы, кладбища и некоторые другие.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ?

Общественные слушания состоятся 20 ноября 2018 года в 16.00 в здании ВГЛТУ (Воронеж, улица Тимирязева,8). Желающие проголосовать должны прийти за час до начала слушаний и зарегистрироваться по паспорту.

- Опоздавшие смогут стать слушателями, но принять участие в голосовании уже не смогут! – пояснили в Общественной палате. - Начало слушаний и выступлений состоится в 16.00. Урна для голосования будет открыта с самого начала обсуждений. Вы можете оставить свой голос, не дожидаясь окончания дискуссии.

Желающие могут так же выступить с десятиминутным докладом в ходе слушаний. Для этого надо лично зарегистрироваться в качестве докладчика в Общественной палате Воронежской области по адресу: у. Пушкинская, 12 кабинет 24. Нужно будет записать в журнале свои данные и тему доклада.

В приемной Общественной палаты Воронежской области можно оставить и письменные замечания, предложения и пожелания по участкам и границам зеленого пояса.

- Все заявления собираются и рассматриваются рабочей группой, - пояснили в Общественной палате области. - Просьбы воронежцев будут приняты во внимание и в случае положительного голосования на Общественных слушаниях — переданы в Воронежскую областную думу для согласования и утверждения итоговой площади «Зеленого пояса».

Как говорят в Общественной палате, на данном этапе принципиально важно не дать «заблокировать» саму инициативу создания зеленого пояса вокруг города и утвердить первоначальную площадь. Без одобрения общественностью ходатайства областной закон о создании лесопарковой зоны не может быть принят.