Воронежцы: "Три лебедя вмерзли лапами в лед водохранилища!"

Жительницы Воронежа Тамара и Ангелина прогуливались с собакой у водохранилища в районе Машмета. В сотне метров от берега заметили прекрасных лебедей. Но радость от встречи с птицами быстро сменилась тревогой за их судьбу. Женщины решили: с пернатыми что-то не так!

- Мы уже встречали лебедей в этом месте. Обычно они пугались и улетали, едва завидев нас с собакой, - рассказывает Тамара. - Но тут мы постояли и поняли, что птицы не двигаются с места - только крутят шеей. На льду рядом с лебедями лежали палки и камни. Видимо, кто-то пытался спугнуть их, а они не реагировали.

Тамара и Ангелина пришли к выводу: птицы буквально вмерзли в лед!

- Такое и правда случается, если лебеди уснули на воде, а ночью сильно понизилась температура, - рассказала "КП" специалист Центра реабилитации диких животных Анита Дикая. - Конечно, в таком случае птицам потребуется помощь людей.

Женщины решили не оставлять пернатых в беде и вызвали спасателей. За считанные минуты к берегу прилетел УАЗик.

- Вчера у нас был вызов по поводу замерзающих уток, сегодня - по поводу лебедей, - рассказали в пресс-службе городских спасателей. - Ситуацию взяли под контроль. Наши сотрудники понаблюдали за птицами и убедились, что помощь не требуется. Лапы не вмерзли - лебеди ими перебирали.

Такое объяснение не удовлетворило наших героинь, а потому через несколько часов они предприняли новую экспедицию к берегу водохранилища. Однако лебеди не дождались бригаду поддержки и спокойно улетели.

В пресс-службе городских спасателей подчеркивают:

- Не пытайтесь сами выручать птиц, которые попали в такую ситуацию - лучше лишний раз позвоните нам! Лед сейчас очень тонкий, а потому выходить на него ни в коем случае нельзя.

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