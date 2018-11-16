Глава Воронежа поддержал идею создания в городе Дома предпринимателей

Мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в пятом форуме предпринимателей, который прошел 16 ноября в Expo Event-Hall сити-парка «Град». В 12 залах параллельно работало рекордное количество семинаров и мастер-классов – 23 секции. Для участия в форуме зарегистрировались более 2,5 тысячи человек.

Почетными гостями стали замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, а также уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

– Если оценивать категориями советского прошлого, то пятилетка означает, что форум состоялся. Он является площадкой для диалога власти и бизнеса. Хочу поблагодарить столичных гостей, коллег из «Опоры России» и всех, кто здесь присутствует. Форум имеет большое значение для экономической и общественной жизни региона, – приветствовал участников губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов в свою очередь подчеркнул, что идет открытый диалог между властью и бизнесом. А депутат Евгений Хамин напомнил, что сегодня последний день всемирной недели предпринимательства, и пожелал, чтобы форум «стал днем, когда неделя входит в новый успешный год».

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы взаимодействия власти и бизнеса. Губернатор Александр Гусев призвал местных бизнесменов подсказывать властям перспективные направления.

Глава Воронежа, отвечая на вопрос о возможности появления в городе единого центра предпринимательства, идею поддержал. Вадим Кстенин отметил, что будет изучен опыт других городов, а также мнения и ожидания самих бизнесменов.

– Воронеж часто становится пилотным городом в реализации сложных и интересных проектов. Но иногда гораздо проще взять опыт другого города, учесть все сложности, нюансы и проблемы проекта и реализовать у себя. Вариант Челябинска я изучал, мне он нравится. Там действительно создан такой центр поддержки среднего предпринимательства. Более 200 услуг предоставляется по принципу единого окна. Практически все они бесплатные. Есть платные услуги такие, как микрозаймы, гарантии и другие финансовые инструменты, – добавил Вадим Кстенин.

Мэр отметил, что надеется на помощь Торгово-промышленной палаты в изучении среза мнения предпринимателей по этому вопросу, а также детально рассказал участникам о том, что делается в Воронеже для развития туристического потенциала.