2018-11-16T18:32:46+03:00
Общество

Воронежцы еще могут поучаствовать в общественном обсуждении проекта Стратегии – 2035

Горожанам предлагают высказать свои предложения и замечания
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Осталось немного времени для общественного обсуждения проекта Стратегии – 2035, которое стартовало 30 октября. Уже 18 ноября 2018 года оно будет окончено. Напомним, с самим текстом проекта можно ознакомиться здесь.

Проект Стратегии социально-экономического развития Воронежа на период до 2035 года разработан в соответствии с Федеральным Законом и распоряжением администрации города.

- Предлагаем всем заинтересованным жителям города, учреждениям, организациям, предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям принять активное участие в обсуждении проекта Стратегии - 2035, - обращаются в пресс-службе мэрии Воронежа.

Контактная информация для направления в письменном виде предложений и замечаний по проекту Стратегии-2035:

- почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 10, управление стратегического планирования и программ развития администрации городского округа город Воронеж;

- адрес электронной почты: strateg@cityhall.voronezh-city.ru.

Предложения и замечания должны содержать реквизиты заявителя, суть предложения или замечания, дату отправления.

Телефон для консультаций: 228-35-72, Полякова Людмила Валерьевна, начальник отдела стратегического планирования управления стратегического планирования и программ развития.

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