2018-11-16T17:09:21+03:00
Общество

Глава Воронежа Вадим Кстенин одобрил проект бюджета на 2019 год

Проект направлен на рассмотрение депутатам Воронежской городской Думы
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В 8,9 млрд. рублей предварительно оценили собственные доходы бюджета Воронежа на 2019 год. В эту сумму входят и налоговые поступления – 7,5 млрд. и неналоговые – 1,4 млрд. рублей.

Доклад о проекте бюджета города на следующий год и плановый период 2020 и 2021 годов был представлен 16 ноября в ходе рабочего совещания у главы Воронежа Вадима Кстенина.

Источником наполнения муниципальной казны также станут безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней, предусмотренные проектом закона Воронежской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Это 8,36 млрд. рублей.

– Эти цифры в очередном финансовом году будут увеличиваться после утверждения областной адресной инвестиционной программы, а также с учетом программ и проектов, предусматривающих привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, – доложила руководитель управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева.

Расходы бюджета Воронежа в 2019 году прогнозируются в сумме 17,6 млрд. рублей. В первую очередь – это социально-значимые расходы (12,4 млрд. рублей).

Предусмотрено 2 млрд. рублей на аварийно-восстановительный ремонт дорог и содержание улично-дорожной сети. Из них 1,8 млрд. будут выделены за счет средств Дорожного фонда Воронежской области.

В рамках городской адресной инвестиционной программы будут направлены средства на софинансирование с облбюджетом капитального строительства соцобъектов. Речь идет о 399 млн. рублей. Их планируется направить на строительство четырех школ (по ул. Ильюшина, Артамонова, Ф. Тютчева, жилой массив «Олимпийский») и двух пристроек (к МБОУ СОШ № 46, 84). Также деньги будут выделены на постройку шести детсадов (по ул. Артамонова, Дмитрия Горина, Красочная, Шишкова, мкр. «Боровое», мкр. «Малышево») и физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ гимназия № 7.

– По нашим оценкам, проект бюджета города максимально учитывает реалии, это касается и доходов, и расходов. Все первоочередные социально-защищенные расходы учтены в полном объеме, также запланированы средства на софинансирование с областным бюджетом, что позволяет считать бюджет Воронежа сбалансированным и реальным к исполнению, – подытожила Елена Муромцева.

Вадим Кстенин высоко оценил работу городских структур по формированию главного финансового документа, но отметил, что руководители управлений администрации должны прилагать максимум усилий не только к экономии бюджетных средств, но и к привлечению инвестиций.

– В конце декабря я каждого из вас вызову и спрошу, что вы сделали за год для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета или привлечь частные средства в решение городских проблем, чтобы снизить нагрузку на муниципальную казну. И вы должны будете мне доложить, сколько в результате реализации ваших рациональных предложений, в результате вашей работы с правительством области и профильными министерствами, за счет оптимизации процессов каждый из вас принес в экономику Воронежа, не уверен, что ваши цифры будут оптимистичными, – обратился мэр к подчиненным. – Мы направляем проект бюджета в городскую Думу в таком, достаточно жестком виде. Мы понимаем, что депутаты могут внести правки, также в течение следующего года он будет корректироваться, поскольку удается получать и областные, и федеральные деньги, но вы все должны не только эффективно расходовать выделенные ассигнования, но и научиться привлекать как государственные, так и частные средства для решения проблем горожан.

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