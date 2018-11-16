2018-11-16T16:30:45+03:00
Общество

В Воронеже ликвидировали 45 незаконных рекламных конструкций

Кроме того, владельцев частных домов предупредили о важности соблюдения Правил благоустройства
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Облик города во многом зависит от вида фасадов домов и состояния придомовых территорий. Ведь тот же сектор индивидуальной жилой застройки должен передавать колорит Воронежа, но не портить общий пейзаж.

Поэтому накануне специалисты управы Центрального района проверили, как местные жители относятся к благоустройству. Проверки прошли на улицах Дуговой, Сиреневой, Пятигорской, Советской, Пролетарской, Марии Копыловой, Таранченко, Короленко, Ушинского, Ольминского, Белинского, Дурова, Калинина, Вавилова, Декабристов, переулках Рабфаковский и Детский.

К сожалению, некоторые хозяева превращают свои дворы в «склады хлама», что не только портит внешний облик всей улицы, но и грозит пожарами. Вот и приходится каждый раз рассказывать им, как правильно утилизировать бытовые отходы и строительный мусор. Частный дом накладывает особую ответственность на его хозяев: строения, сооружения и придомовая территория должны содержаться в чистоте и порядке.

На систематических нарушителей сотрудники управы составляют протоколы: в этот раз их было выписано четыре. Также было выдано больше 40 письменных уведомлений об устранении нарушений.

Тем временем в Левобережном районе сотрудники местной управы провели очередной рейд по ликвидации незаконной рекламы. По поручению руководителя управы Евгения Селютина работы проводились на Ленинском проспекте: от ул. Брусилова до Лебедева.

Под особый надзор попали малоформатная «реклама» и различные выносные конструкции, которые зачастую ставят на газонах и тротуарах, нарушая правила благоустройства. Во время рейда ликвидировано около 45 подобных конструкций. Их владельцам грозят штрафы.

В Коминтерновском районе прошло совещание, где сотрудникам разъяснили алгоритм работы с нарушителями правил благоустройства. Поднимаемые темы, касались мусора на прилегающих к предприятиям и организациям территориях, неопрятных контейнерных площадок, припаркованных машин на газонах и других важных тем.

Один из наиболее острых вопросов был связан с многочисленными обращениями воронежцев в управу о недобросовестных соседях, оставляющих свои автомобили на тротуарах, газонах и детских площадках. Этот вопрос на совещании был проработан детально. Нарушителей будут своевременно привлекать к административной ответственности.

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