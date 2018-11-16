2018-11-16T15:21:31+03:00
Общество

В Воронеже стартовал ежегодный городской конкурс в области журналистики

Авторы могут проверить свои силы в восьми номинациях
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До 1 декабря 2018 года необходимо подать заявки на ежегодный городской конкурс в области журналистики. Публицисты могут заявить материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в текущем году в местных и центральных изданиях. Предоставляемые на конкурс материалы не должны быть размещены в СМИ на коммерческой основе или в рамках контрактов на информационное обслуживание.

Одно СМИ вправе представить заявки на соискание премии не более чем в четырех номинациях. В каждой из выбранных четырех номинаций может быть заявлено не более двух журналистов.

Заявки с печатными материалами в формате «.pdf», ссылками на аудио-, видеозаписи, фото-материалы и материалы, размещенные в сетевых изданиях, нужно отправлять по электронной почте на адрес gorduma@bk.ru.

Номинации:

- «Городская среда» - публикации, посвященные благоустройству, строительству, экологии, актуальным городским событиям и проблемам;

- «Территория заботы» - публикации, посвященные проблемам образования, здравоохранения, работе в сфере социальной защиты населения, общественные инициативы;

- «Культурный уровень» - публикации, посвященные проблемам культуры, духовности, молодежной политики;

- «Политика» - публикации, посвященные работе органов местного самоуправления, освещающие политические события;

- «Экономика» - публикации об экономических процессах на территории города;

- «Проба пера» - публикации журналистов с опытом работы до 2 лет;

- «Спорт и здоровый образ жизни» - публикации, посвященные вопросам массового спорта и пропаганды здорового образа жизни;

- «Острый взгляд» - фоторепортаж.

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