2018-11-16T15:08:41+03:00
Общество

В Воронеже снижается уровень наркомании среди несовершеннолетних

Основные вопросы антинаркотической работы обсудили на специальном совещании
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В Воронеже состоялся семинар «Формирование законопослушной модели поведения как основы антинаркотической работы, осуществляемой в образовательных организациях». В нем приняли участие представители управления образования и молодежной политики Воронежа, регионального ГУ МВД России, областного молодежного центра, клинического центра медпрофилактики, комиссий по делам несовершеннолетних, образовательных учреждений.

Кроме того, для обмена опытом профилактической работы в наш город приехали сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области, специалисты Липецкого областного наркологического диспансера, а также волонтеры Дворца молодежи «Октябрь», Совета лидеров Липецкой области и школы добровольца «Голос поколения».

От имени главы Воронежа Вадима Кстенина участников семинара поприветствовала руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

– В Воронеже наметилась положительная динамика снижения уровня наркомании, в том числе среди несовершеннолетних. Однако проблема продолжает быть актуальной, поэтому для нас сегодня важно познакомиться с методическими приемами, используемыми в работе с различными целевыми аудиториями в соседнем регионе, – подчеркнула Любовь Анатольевна.

Структурные подразделения мэрии совместно с правоохранительными органами и общественными организациями разрабатывают новые формы профилактических мероприятий, в которые вовлечены не только подростки, но и взрослое население.

Липчане презентовали тренинговые формы работы антинаркотической направленности с участием волонтеров социального проекта школа добровольца «Голос поколения». Также были представлены обучающие мероприятия: «Съедобное - несъедобное» для учащихся начальной школы, «Секреты безопасного поведения» для школьников 6-7 классов и правовой тренинг «НОН - что это?».

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