Команды администрации Воронежа по гребле наградили благодарственными письмами

43 сотрудника администрации Воронежа и подведомственных учреждений в День города соревновались на лодках класса «Дракон». 15 ноября от имени мэра Вадима Кстенина этим спортсменам вручили благодарственные письма его заместители Надежда Савицкая и Сергей Глазьев.

Участники двух сборных команд мэрии боролись за призы на дистанции 300 метров. В каждом «Драконе» должны быть гребцы, рулевой и барабанщик, задающий темп процессу гребли. На старт в День города всего вышло 30 команд, в том числе 5 женских.

В итоге мужская сборная мэрии завоевала бронзовые медали среди предприятий и организаций, а женская стала третьей среди всех команд из представительниц прекрасного пола.

– Мы гордимся тем, что вы не только плодотворно трудитесь на благо муниципалитета и его жителей каждый в своей сфере, но и достойно представляете администрацию города в спортивных соревнованиях, которые стали проводиться в Воронеже совсем недавно, – подчеркнула Надежда Савицкая.

Сергей Глазьев добавил, что участие в таких состязаниях формирует атмосферу сплоченности, единения в коллективе.

– Отрадно, что представители разных управлений и учреждений объединились и добились победы. В дальнейшем мы продолжим работать над укреплением командного духа администрации города, чтобы ее представители показывали достойные результаты – всегда и во всех сферах жизни, – отметил вице-мэр.

Руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин анонсировал, что уже в мае начнет подготовка сборных администрации города по гребле. Кроме того, спортсмены мэрии активно принимают участие и побеждают в соревнованиях по футболу, волейболу и бадминтону.