2018-11-16T15:04:56+03:00
Общество

Команды администрации Воронежа по гребле наградили благодарственными письмами

Они добились бронзовых медалей на минувших соревнованиях
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

43 сотрудника администрации Воронежа и подведомственных учреждений в День города соревновались на лодках класса «Дракон». 15 ноября от имени мэра Вадима Кстенина этим спортсменам вручили благодарственные письма его заместители Надежда Савицкая и Сергей Глазьев.

Участники двух сборных команд мэрии боролись за призы на дистанции 300 метров. В каждом «Драконе» должны быть гребцы, рулевой и барабанщик, задающий темп процессу гребли. На старт в День города всего вышло 30 команд, в том числе 5 женских.

В итоге мужская сборная мэрии завоевала бронзовые медали среди предприятий и организаций, а женская стала третьей среди всех команд из представительниц прекрасного пола.

– Мы гордимся тем, что вы не только плодотворно трудитесь на благо муниципалитета и его жителей каждый в своей сфере, но и достойно представляете администрацию города в спортивных соревнованиях, которые стали проводиться в Воронеже совсем недавно, – подчеркнула Надежда Савицкая.

Сергей Глазьев добавил, что участие в таких состязаниях формирует атмосферу сплоченности, единения в коллективе.

– Отрадно, что представители разных управлений и учреждений объединились и добились победы. В дальнейшем мы продолжим работать над укреплением командного духа администрации города, чтобы ее представители показывали достойные результаты – всегда и во всех сферах жизни, – отметил вице-мэр.

Руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин анонсировал, что уже в мае начнет подготовка сборных администрации города по гребле. Кроме того, спортсмены мэрии активно принимают участие и побеждают в соревнованиях по футболу, волейболу и бадминтону.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Воронеже до Борового будет ходить еще одна маршрутка
В Воронежской области двое детей задохнулись из-за самодельной металлической печки
В Воронеже водителя "Фольксвагена" будут судить за травмы пешехода
В Воронеже стартовал ежегодный городской конкурс в области журналистики
В Воронеже снижается уровень наркомании среди несовершеннолетних
Команды администрации Воронежа по гребле наградили благодарственными письмами
В Северном и Левобережном районах Воронежа взлетели до небес объемы продажи наркотиков
В Воронеже мужчина упал с девятого этажа и погиб
Воронежского грабителя нашли благодаря огромному синяку под глазом
В Воронеже сгорела «ГАЗель»
Владельцев частных домов в центре Воронежа обяжут привести в порядок прилегающую территорию
В центре Воронежа откроют обелиск жертвам ДТП
Пока цыганка отвлекала воронежскую пенсионерку, ее друг обчистил дом
Воронежец предупредил о новой видеокамере на набережной
Школы, стадионы, водопроводные сети: какие еще объекты могут появиться в районах области в ближайшие годы
Надо переобуться: выходные в Воронеже будут морозными
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк
Три воронежских автобуса не примут у пассажиров банковскую карту
Ночью в Воронеже "Ленд Ровер" сбил двух пешеходов: погиб парень
На воронежской трассе столкнулись кроссовер и грузовик: двое погибших