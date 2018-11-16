2018-11-16T10:48:13+03:00
Экономика

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ и ФНС России договорились о налоговом мониторинге с 1 января 2019 года. Официально решение подписано на встрече руководителя Налоговой службы Михаила Мишустина и президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина
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Налоговый мониторинг - это замена традиционных налоговых проверок на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика. Михаил Мишустин подчеркнул, что в последние годы ВТБ серьезно продвинулся в совершенствовании системы взаимодействия с налоговым органом и заранее приступил к разработке портала налогового мониторинга.

«Переход на налоговый мониторинг ВТБ сократит продолжительность налоговых проверок компании в три раза. При постепенном подключении к проекту всей группы компаний эффект будет только расти. Отказ от классической системы истребования документов позволит в 10 раз снизить объем документов, представляемых в налоговый орган», - заявил Михаил Мишустин.

Кроме того, участники налогового мониторинга могут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации. Получить мотивированное мнение налогоплательщик может как по планируемой сделке, так и по совершенным операциям.

За три года налоговые органы выпустили 28 мотивированных мнений. Совокупная сумма налога по урегулированным налоговым позициям составила 142 млрд рублей. В среднем по одному мотивированному мнению сумма налога составила 5 млрд рублей.

Михаил Мишустин добавил, что в портале налоговый орган может удобно работать не только с налоговой отчетностью, но и с отчетностью, представляемой в ЦБ РФ. Это сократит межведомственные запросы по бухгалтерской отчетности банка, а также позволит уменьшить количество требований пояснений по отдельным операциям банка.

По словам Андрея Костина, вступление в режим налогового мониторинга ВТБ, являющегося крупнейшим участником российского и международного финансовых рынков, не только соответствует мировым тенденциям по совершенствованию взаимодействия с налоговыми органами, но и направлено на повышение инвестиционной привлекательности банка и Группы ВТБ за счет оптимизации издержек, связанных с налоговым контролем, и минимизации налоговых рисков.

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