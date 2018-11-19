В Воронежской области 5,5 тысяч семей смогут взять льготную ипотеку под 6-7%

В Воронежской области популярность ипотеки растет год от года. Так, в 2017-ом ею воспользовались 15,7 тыс. семей. А в этом прошлогодний рекорд был побит уже за 9 месяцев. При этом средний "чек" по ипотеке у нас составляет 1,544 млн. рублей, а ставка - 9,44%.

Региональные власти с помощью федеральных средств обещают сделать ставку еще ниже - на уровне 6-7%. Однако воспользоваться "дешевым" жилищным кредитом смогут не все.

Как рассказал руководитель департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Митрофанов, получат ипотеку по льготной ставке от 6 до 7% (в расчете на квартиру в 54 метра кв.) семьи с ребенком-инвалидом, работники стратегических предприятий (предприятия оборонного комплекса) - КБХА, Созвездие, Воронежский механический завод, учителя, врачи.

Чтобы обеспечить дешевую ипотеку, агентство ипотечного кредитовая выделит Воронежской области около 4 млрд. рублей. К этой сумме регион добавит еще порядка 180 млн. рублей. На эти средства до 2024 года жилищные условия смогут улучшить порядка 5,5 тыс. семей ( 15 тыс. человек).

По словам главного экономиста области, воронежский проект по дешевой ипотеке еще не утвержден в Минстрое РФ, но Анатолий Букреев уверен в положительном исходе:

- Паспорт проекта направлен нами в Минстрой. До 30 ноября он будет согласован, средства зарезервированы. И мы, я думаю, в следующем году, приступим к выдачей ипотеки по пониженной ставке в рамках национального проекта "Жилье". Если данный проект на федеральном уровне пройдет согласование в Минстрое РФ, то он принесет результат семьям, которые нуждаются в более низкой ставке по ипотеке.

Ипотеку можно будет взять на 10-20 лет. Все эти годы государство будет помогать (субсидировать) семьям выплачивать ипотеку - компенсировать банкам процентную ставку с до 6-7% до 9,44%. При этом для семьи ставка по ипотеке весь период выплаты кредита должна оставаться неизменной.

-Если договор заключен, то договорные обязательства будут выполняться. Но если будет принят соответствующий федеральный закон, в котором будет прямо указано о том, что может быть повышена ставка по ипотеке, тогда договорные отношения могут измениться и процентная ставка по ипотеке может быть увеличена, - резюмировал Анатолий Митрофанов.