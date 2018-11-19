Председатель Воронежской облдумы рассказал о механизмах взаимодействия власти и бизнеса в регионе

Участниками форума стали около 2,5 тысяч человек из разных регионов России. Поприветствовав участников и гостей форума от имени депутатов регионального парламента, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов напомнил, что пять лет назад областная Дума вместе с правительством области, Торгово-промышленной палатой, «Опорой России» была одним из инициаторов создания этой независимой дискуссионной площадки. За эти годы форум стал одной из главных площадок для открытого диалога власти, бизнеса и общества.

- На сегодняшний день у нас один лейтмотив – «хочу в Воронеж». Результатом вашего труда являются новые рабочие места, насыщение рынка товарами и услугами, формирование современной модели конкуренции, привлечение инвестиций. Нас объединяет общая цель - работа над развитием экономики региона и повышением благосостояния жителей Воронежской области, - отметил Владимир Нетёсов.

Затем Владимир Нетёсов принял участие в пленарном заседании, которое было посвящено теме «Бизнес и власть. Откровенный разговор».

Представители бизнеса поинтересовались у Владимира Нетёсова, какие на сегодняшний день существуют механизмы взаимодействия Воронежской областной Думы с предпринимательским сообществом в сфере совершенствования законодательства и государственно-частного партнерства.

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Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня организационное, правовое и иное взаимодействие областной Думы с предпринимательским сообществом осуществляется на трех основных площадках. Так, работает думский Комитет по предпринимательству и туризму, основная задача которого – формирование законодательства Воронежской области, направленного на создание благоприятного инвестиционного климата, условий для развития малого и среднего бизнеса.

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Кроме того, при Комитете создан и действует Общественный консультативный Совет по развитию предпринимательства и туризма, работа которого сосредоточена на координации действий органов государственной власти и представителей предпринимательского сообщества по созданию благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала.

Также взаимодействие областной Думы с предпринимательским сообществом осуществляется на площадке Торгово-промышленной палаты Воронежской области, которую возглавляет депутат Воронежской областной Думы Юрий Гончаров.

– Воронежская областная Дума наделила Торгово-промышленную палату правом законодательной инициативы, что позволило представителям делового сообщества принимать непосредственное участие в совершенствовании регионального законодательства, – напомнил Владимир Нетёсов.

Он отметил, что за прошедшие 30 лет своего существования палата проявила себя как авторитетный орган, способный представлять интересы делового сообщества в отношениях с государством и обществом, содействовать созданию благоприятных условий для развития бизнеса и социально-ориентированной рыночной экономики на территории региона.