Для жителей отдаленных сел Воронежской области запустили станции сотовой связи

В прошлом году компания Tele2 и правительство Воронежской области подписали соглашение о расширении сетей сотовой связи на территориях с малой плотностью населения и (или) сложным рельефом. Цель соглашения - обеспечить жителей отдаленных сел качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом.

Как рассказал директор макрорегиона "Черноземье" Tele2 Дмитрий Садыков, в 2017-ом в рамках партнерского соглашения с правительством области компания в полном объеме обеспечила мобильной связью 45 населенных пунктов Тогда возможность пользоваться голосовой связью и интернетом получили 16,5 тыс. жителей региона.

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Учитывая успешный опыт 2017-го, в этом году государственно-частный проект решили продолжить, но уже в больших объемах. Так, в текущем году оператор обеспечил мобильной связью в стандартах 2G/4G 32 тыс. жителей из 15 районов области (55 населенных пунктов)в Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Воробьевском, Грибановском, Кантемировском, Новохоперском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Подгоренском, Поворинском, Петропавловском, Россошанском и Таловском районах.

В итоге без малого за два года почти 50 тыс. человек из 100 сел получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету. Суммарная стоимость проекта в первый год составила 34 млн. рублей, за этот - 46,5 млн. рублей.

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- Я благодарен своим сотрудникам за то, что они выполнили за эти два года такой большой объем работ. В каждом поселении, при запуске базовых станций, нас встречали свои самобытные народные коллективы, для них это был настоящий праздник. Люди искренне радовались запуску станций, а с ними и мы, - отметил Дмитрий Садыков.

По его словам, чтобы полностью покрыть все небольшие и отдаленные населенные пункты связью, нужно построить еще не менее 100 станций (в среднем расчете 1 станция на 2 села). Причем на этом этапе в проект могли бы войти села с численностью и менее 200-300 жителей:

- Хочу сказать спасибо правительству Воронежской области за то, что мы смогли принять участие в проекте. Да, мы делаем объезды - смотрим, где есть связь, где ее нет. А региональная власть обладает более четкой информацией - все потребности людей в голосовой связи и мобильном интернете стекаются в профильный департамент в виде обращений от жителей. После этого составляется список населенных пунктов, где требуется строительство станций. Совместный с правительством области проект несет очень большую социальную значимость.