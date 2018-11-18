В Воронеже из фекалий замерз «каток»

Очередная коммунальная авария, произошедшая в спальном районе Воронежа, стала достоянием общественности. Новость о том, как во дворе дома №114/25 по улице Ломоносова из аварийной канализации набежало целое озеро фекалий, на морозе превратившееся в «каток», попала на федеральные каналы.

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Содержимое канализации десять дней било фонтаном из колодца, расположенного о дворе. Вода растекалась по двору, а затем по склону бежала в ближайший лес. Горожане обратились в свою управляющую компанию, но выяснилось, что сети бесхозные. К решению проблемы пришлось привлечь чиновников мэрии. По их просьбе к ликвидации аварии приступили сотрудники ООО «ВРК-Воронеж».

- По многочисленным звонкам горожан и после обращения из управы района, наши сотрудники в сжатые сроки - в течение всего одного дня – провели весь необходимый комплекс работ с применением спецтехники. Учитывая отсутствие освещения на канализационно-насосной стнции, оборудование в работу запускали на следующий день, в пятницу, - рассказал начальник цеха ремонта оборудования ООО «РВК-Воронеж» Александр Потапов.

фото ООО "РВК-Воронеж"

Таким образом, ликвидация аварии заняла всего полтора дня. А остальное время искали «крайнего».

Справедливости ради надо сказать, что таких мест, где по дорогам бегут зловонные ручьи, в Воронеже достаточно. Например, улица Шишкова, «благоухает» с периодичностью из-за конструктивных недостатков канализационной системы. А по улице Кавалерийской в частном секторе, где местным жителям удобнее вывести трубу на улицу, чем чистить выгребные ямы, помои текут круглый год. И зимой образуют каток желтого цвета.