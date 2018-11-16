«Мне два дня не могли позвонить и сказать, что папа умер»

56-летний бизнесмен из села Лосево Павловского района Олег Осинин этой осенью сделал флюорограмму. На ней специалисты обнаружили непонятное пятно. После этого Олег Федорович сделал множество анализов и в Лосево, и в Воронеже. В конце концов ему выдали направление в областной противотуберкулезный диспансер в Тенистом.

- Две недели отец просто лежал, ему давали витаминки и делали обследования, - рассказала дочь бизнесмена Елена. – Потом врачи решили сделать биопсию, чтобы взять из правого легкого кусочек ткани новообразования, которое и показывало то самое затемнение. Оказалось, что это доброкачественная опухоль. Эта операция прошла в понедельник, 8 октября. На следующий день отец мне не звонил, восстанавливался. 10 октября у него был день рождения. Я позвонила, поздравила. Но вечером отец снова меня набрал и попросил, чтобы я привезла таблетки, сбился сердечный ритм. С сердцем у него были проблемы, и врачи об этом знали, я сама имею медицинское образование и привозила все необходимые документы.

Я сказала, что приеду (было 11 часов вечера), но отец отговорил, сказал, что ему пообещали сделать капельницу, после которой ему полегчает. Днем 11 октября привезла ему таблетки, он их выпил. Не полегчало. Вечером отец позвонил, сказал, что весь опух, говорил: «Я похож на хомяка», голос у него даже изменился. Так бывает при пневмотораксе (скоплении воздуха возле легкого, которое может стать причиной расстройства систем дыхания и кровообращения).

После этого телефон отца молчал четыре дня. Я как раз работала с иностранными студентами, не могла в больницу вырваться. А 16 октября мне позвонили из морга и спросили, буду ли я забирать отца. Не поверила, ведь недавно он всего лишь на обследовании лежал.

- Почему о смерти отца вам не сообщил лечащий врач?

- Я ему тоже задала этот вопрос. Он сказал, что поручил послать телеграмму мне, мол, такой у них порядок. При том, что я оставляла свой телефон. В морге мне сказали, что отец умер вечером 13-го, лечащий врач заявил, что смерть наступила 14-го. Но даже если поверить второму утверждению, неужели за два дня мой номер никто не мог набрать?

17 октября забрала папу из морга. Ровно через неделю после его дня рождения. Ему поставили диагноз – сердечная недостаточность. О проблемах в легком при этом вообще умолчали. 18 октября мы отца похоронили в Лосево. А вскоре подали заявление в Следственный комитет. Там сейчас проводят проверку.

«Комсомолка» направила запрос в департамент здравоохранения Воронежской области по этому случаю, пока ответа мы не получили.

В региональном Следственном комитете нам подтвердили, что по факту смерти Олега Осинина проходит доследственная проверка.

Напомним, что не утих еще скандал с ампутацией обеих ног 89-летней Марии Дроновой. Ее сын Андрей утверждает, что матери вместо безнадежной правой ноги, в которой развилась гангрена, отрезали левую, которую еще можно было спасти. В ответ главврач больницы № 3 (там проводили операцию) Сергей Шамсутдинов обвинил его в вымогательстве пяти миллионов рублей и краже части истории болезни. При этом врачи утверждают, что спасти обе ноги было невозможно, и жизни пенсионерки угрожало состояние именно левой, которую ампутировали первой. Заведующий отделением больницы № 3 Владимир Хренов заявил, что состояние пенсионерки, после операции нормальное, сразу, как она узнала об этом скандале, резко ухудшилось.