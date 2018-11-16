Школы, стадионы, водопроводные сети: какие еще объекты могут появиться в районах области в ближайшие годы

В течение двух дней, 14 и 15 ноября председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов встретился с главами муниципальных районов и городских округов в Парламентском центре.

Как отметил спикер регионального парламента, в ходе этих рабочих встреч необходимо было выяснить, какие сферы социально-экономической жизни районов на текущий момент особо нуждаются в дополнительном финансировании.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, сегодня в стенах регионального парламента продолжается активная фаза работы над проектом Закона «Об областном бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

– В рамках «нулевых» чтений уже прошло обсуждение проекта в ходе совместных заседаний всех Комитетов Воронежской областной Думы, – рассказал Владимир Нетёсов, – На данный момент формируется список предложений от депутатского корпуса и Комитетов регионального парламента к расходной части проекта закона.

Помимо этого, вопросы потенциального увеличения расходов на выполнение всех социальных гарантий и решение первоочередных вопросов, которые волнуют жителей городских и сельских поселений региона, прорабатываются сегодня в новом формате рабочих встреч председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова с главами муниципальных районов области.

В ходе таких совещаний, состоявшихся 14 и 15 ноября в Воронежской областной Думе, обсуждались предложения по реализации конкретных проектов в муниципальных районах, которые будут способствовать как решению текущих вопросов, так и перспективному развитию сельских территорий. При этом, подчеркнул Владимир Нетёсов, их в полной мере можно назвать общественными, поскольку разрабатывались они в тесной связи с гражданами, общественными объединениями.

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Так, например, глава администрации Аннинского муниципального района Василий Авдеев отметил необходимость дальнейшего финансирования программ «Чистая вода» и «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья». Кроме того, в Аннинском районе на завершающем этапе находится перевод всех котельных, которые отапливают социальные объекты (ДК, больницы, школы) с твердого топлива на газ. По мнению Василия Авдеева, этим направлениям должно быть уделено особое внимание при доработке бюджетом 2019 года. В ходе рабочей встречи обсудили также возможность дополнительного финансирования из региональной казны обустройства новых парков и скверов на сельских территориях, обеспечения целевой программы «Культура» достаточными средствами для капремонта ДК и клубов.

В свою очередь глава администрации Подгоренского муниципального района Роман Береснев сообщил, что существенно ускорить социально-экономическое развитие сельских территорий, увеличить комфортность проживания здесь граждан всех возрастов могла бы реализация ряда таких проектов, как модернизация очистных сооружений, возведение пристройки к Белогорьевской СОШ, а также о реконструкции футбольного поля. При этом Роман Береснев отметил, на все эти объекты уже разработана проектно-сметная документация.

В Острогожском муниципальном районе в числе приоритетных вопросов его глава Сергей Хорошилов назвал строительство социально-значимых объектов (в частности детского сада, стадиона, ФАПа), ремонт дорог, газификацию, а также реализацию ряда аграрных и промышленных проектов.

Глава Администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов рассказал председателю Воронежской областной Думы Владимиру Нетёсову, что список инициатив, которые в среднесрочной перспективе могли бы способствовать решению ряда ключевых социальных задач, стоящих перед местными властями, был составлен при участии Большого совета общественности района. Он объединяет органы ТОС, уличкомы, старших по улицам и домам, волонтеров, местных активистов (всего около 400 человек).

В сфере здравоохранения глава администрации района отметил необходимость строительства стационара районной больницы мощностью 144 койки. По словам Юрия Матузова, одной из первоочередных задач в сфере ЖКХ является реконструкция системы водоснабжения как в городе Бутурлиновка, где на текущий момент требуется ремонт почти 126 км водопровода, так и в селах Великоархангельское и Патокино. Затронул Юрий Матузов также тему формирования спортивной инфраструктуры – необходимость появления современного стадиона в Бутурлиновке он назвал одним и ключевых вопросов сегодняшнего дня, поскольку из 26 тысяч жителей городского поселения около 10 тысяч составляет молодежь.

Речь также шла о строительства районного Дома культуры, дополнительном финансировании программы по формированию комфортной городской среды, строительстве и ремонте автомобильных дорог в Бутурлиновском районе, в том числе объездной дороги.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обещал проработать возможность включения перечисленных главами основных объектов в соответствующие региональные программы на 2019 год или плановый период 2020 и 2021 годов.