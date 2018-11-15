Воронежцы смогут выиграть поездку в Лапландию

22 декабря в Воронеже, как и в других городах по всей России, начнется прокат новогоднего мультфильма "Гринч". Зеленый герой, противный снаружи и добрый внутри, попытается похитить Новый год... Комичности его безуспешным попыткам добавят добрые и нелепые друзья - пес Макс и северный олень Фред.

- Впервые, наверное, в истории российская оптическая компания "Счастливый взгляд" и киногигант Universal Pictures проводят совместную акцию - премьеру мультфильма "Гринч". Мы очень рады, что компания Universal Pictures выбрала нас в качества партнера. Предложение голливудской киностудии мы приняли с большим интересом и воодушевлением, - отметил президент компании Виктор Гордейчук.

Также он рассказал, что в рамках премьеры мультфильма компания "Счастливый взгляд" подарит счастливчику семейную поездку в гости к Санта-Клаусу в Лапландию. А еще 300 человек получат от фирменные подарки с символикой полнометражного анимационного фильма "Гринч".

Чтобы выиграть поездку, нужно в период действия акции с 6 ноября этого года по 9 января следующего купить в магазине сети оптики "Счастливый взгляд" любой товар (оправу, солнцезащитные очки, линзы, средства для ухода и аксессуары). К слову, в этот период на весь ассортимент будет действовать уникальная 20%-ная скидка.

Затем на сайт конкурса "Счастливый взгляд на Новый год" grinch.happylook.ru загрузить свое фото на тему Рождества, указать свои данные, а также номер чека покупки в одном из салонов сети ( чек необходимо сохранить до объявления результатов конкурса). И после размещения фото пригласить на сайт друзей, чтобы они проголосовали за ваш снимок. Человек, набравший наибольшее количество лайков, в январе поедет с семьей в Финляндию, где не только побывает в гостях у Санта-Клауса, но и сможет посмотреть страну в рамках экскурсионной программы. Сказочная поездка в самый волшебный период года останется в памяти у всех членов семьи!

- Мы надеемся, что этой акцией мы обратим внимание на необходимость коррекции зрения, поможем видеть мир ярче, красочнее, счастливее, - подчеркнул Виктор Гордейчук.

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Адреса салонов в Воронеже:

ул. 20-летия Октября, д. 90, ТЦ Пассаж Солнечный рай

ул. Плехановская, д. 9

ул. Плехановская, д. 35

ул. Шишкова, д. 72, гипермаркет «Окей»

ул. Плехановская, д. 13

ул. Героев Сибиряков, 65a, ТК «Армада»

б-р Победы, 23б, ТРК «Арена»

Подробную информацию об организаторе акции, о правилах его проведения, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать на сайтеgrinch.happylook.ru

Имеются противопоказания, проконсультируйте со специалистом

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