2018-11-15T16:02:23+03:00
Общество

4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители Воронежской области!
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От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!

Он знаменует одну из важнейших страниц отечественной истории. Более четырех веков назад наши предки, несмотря на сословные и религиозные различия, объединились перед лицом угрозы, чтобы отстоять независимость Родины.

Этот пример сегодня напоминает о необходимости консолидации общества и ответственности каждого за судьбу страны.

Воронежцы, следуя идее национального согласия и сплоченности, своим трудом и человеческим участием вносят заметный вклад в повышение авторитета и могущества России.

Уважаемые земляки!

Искренне желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма, мира, веры в себя и Отечество!

С праздником!

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