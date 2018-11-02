4 ноября – День народного единства
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
Он знаменует одну из важнейших страниц отечественной истории. Более четырех веков назад наши предки, несмотря на сословные и религиозные различия, объединились перед лицом угрозы, чтобы отстоять независимость Родины.
Этот пример сегодня напоминает о необходимости консолидации общества и ответственности каждого за судьбу страны.
Воронежцы, следуя идее национального согласия и сплоченности, своим трудом и человеческим участием вносят заметный вклад в повышение авторитета и могущества России.
Уважаемые земляки!
Искренне желаем вам здоровья, благополучия, оптимизма, мира, веры в себя и Отечество!
С праздником!
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