На Нововоронежской АЭС-2 начала работу комиссия по проверке готовности энергоблока № 2 к этапу физического пуска

14 ноября 2018 г. на Нововоронежской АЭС-2 (№7 НВ АЭС) начала работу комиссия эксплуатирующей организации – Концерна «Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») по проверке готовности инновационного энергоблока №2 (№7 НВАЭС) поколения «3+»* к началу этапа физического пуска.

.

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров: «К настоящему времени основные пуско-наладочные работы на энергоблоке №2 уже завершены. По итогам проверки будет составлен акт с учётом опыта уже пущенных энергоблоков Нововоронежской и Ленинградской АЭС».

Председатель комиссии - заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС – директор Департамента по эксплуатационной готовности новых АЭС Концерна «Росэнергоатом» Александр Кацман: «Команда экспертов работает на всех предпусковых объектах, наша задача – убедиться в готовности к физическому пуску нового энергоблока по трём направлениям: оборудование, документация и персонал».

.

Проверка готовности энергоблока №2 НВАЭС-2 к этапу физического пуска завершится 20 ноября. Далее акт и план мероприятий по итогам работы комиссии за подписью Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Андрея Петрова будет направлен в Ростехнадзор. А в декабре 2018 года Ростехнадзор начнет проверку готовности реакторной установки энергоблоке №2 НВАЭС-2 к физическому пуску.

* Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем – это их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» - устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.

.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС