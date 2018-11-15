Вадим Кстенин: «Мы создадим в Воронеже «умную» транспортную сеть»

Глава Воронежа Вадим Кстенин принял участие в Москве во встрече заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса с заминистра транспорта, земли, инфраструктуры и туризма Японии Фумихико Юки. Во время мероприятия обсуждались вопросы статуса пилотных проектов с использованием «умных» технологий, а также выработки необходимых решений для тиражирования и масштабирования положительного опыта как на Воронеж, так и на другие города.

Отметим, что «Умный город» нацелен на повышение эффективности управления городской инфраструктурой за счет внедрения цифровых технологий: «умное» ЖКХ, электронные услуги на подачу документов, получение информации о движении общественного транспорта через мобильные приложения и другие.

- Первоочередным направлением для Воронежа предлагаю сделать создание «умной» транспортной сети, включающей применение передовых технологий спутниковой навигации общественного транспорта. Задача - увязать систему «умных» остановок и светофорных объектов с центром организации дорожного движения. Это в идеале даст воронежцам возможность получать полную информацию о движении транспорта как через мобильные приложения, так и на специальных табло на остановках. Светофоры смогут анализировать трафик и регулировать движение с учетом приоритета пассажирскому транспорту, - подчеркнул Вадим Кстенин.

По словам Андрея Чибиса, эффективность японской системы «умных» светофоров подтверждена независимой экспертизой. Полученные результаты показали, что скорость прохождения участка, оснащенного такими светофорами, увеличивается не менее чем на 20%.

После встречи Вадим Кстенин рассказал, что тема внедрения технологий «Умного города» в Воронеже, станет одной из ключевых в ходе заседания межправительственной рабочей группы, которое запланировано в столице Черноземья уже на следующей неделе. В нем примет участие и Андрей Чибис.

- Вместе с системным и последовательным решением тех проблем городского общественного транспорта, которые сейчас беспокоят и власть, и горожан, мы намерены создать в Воронеже по-настоящему «умную» транспортную сеть, - подытожил Вадим Кстенин.

Напомним, что ранее глава города проанонсировал серьезные преобразования в работе системы с 2020 года - после того, как истечет срок действия заключенных договоров с перевозчиками. Уже сейчас реализуются первые шаги - внедрена и отлаживается система безналичного расчета в «маршрутках», город до конца года получит 30 современных низкопольных автобусов большой вместимости для работы на маршрутах, проходящих через центр Воронежа (в 2019 году работа по обновлению подвижного состава продолжится) и т.д.