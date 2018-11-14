Медицина станет здоровее

Как сообщил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, участие в нацпроекте позволит снизить показатели смертности в трудоспособном возрасте, смертности от болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний и младенческой смертности. Также он кратко рассказал об основных федеральных проектах, входящих в нацпроект.

Так, в рамках реализации проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» упор делается на профилактические осмотры. К 2024 году ими должно быть охвачено 70% населения. В малочисленных селах профосмотры будут проводить мобильные бригады. В связи с этим планируется закупить 24 передвижных медицинских комплексов, в том числе мобильных ФАП, мобильных флюорографов и маммографов, центров здоровья.

Далее Александр Щукин отметил, что самая высокая смертность в регионе (и по стране в целом) приходится на болезни системы кровообращения. Выделяемое федеральное финансирование предназначено для переоснащения существующих регионального и первичных сосудистых центров. Помимо этого, дополнительно предполагается открыть рентген-хирургические отделения в трех районных больницах (Бобровская, Борисоглебская, Россошанская) и в Воронеже на базе БСМП № 10. В рамках данного направления поставлена задача снизить смертность на 23,7% к 2024 году.

В рамках борьбы с онкозаболеваниями планируется строительство современного хирургического корпуса онкодиспансера на 340 коек и реконструкция под поликлинику «Дома Вигеля», которая уже начата. За счет средств федерального бюджета и софинансирования региона планируется переоснащение современным оборудованием онкодиспансера. Также запланировано открытие 7 центров амбулаторной онкологической помощи на базе многопрофильных медицинских организаций, в том числе имеющих в составе первичные сосудистые отделения. Это повысит раннее выявление онкологической патологии и доступность проведения химиотерапии онкобольным из районов области.

В рамках детской медицины все 48 детских поликлиник будут дооснащены и перепланированы для удобства маленьких пациентов. Кроме того, запланировано строительство стационарного корпуса ВОДКБ № 1 на 100 коек для онкологических и гематологических больных детей за счет средств федерального софинансирования, а также капитальный ремонт областных детских больниц за счет регионального бюджета.

Затем руководитель ведомства отметил, что сохраняются мероприятия и по федеральному софинансированию программы «Земский врач и фельдшер». Проект предусматривает увеличение численности врачей и средних медработников в государственных медорганизациях области и другие меры.

В завершение Александр Щукин сообщил, что предварительно с 26 по 30 ноября в Минздраве России состоится согласование откорректированных региональных паспортов нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Александр Гусев напомнил, что достижение показателей нацпроекта требует большой, сложной работы:

– Это уже состоявшаяся реальность, они утверждены, и мы, безусловно, должны стремиться к их выполнению.

Кроме того, Александр Гусев поручил обратить внимание на вопросы, связанные с финансированием содержания учреждений здравоохранения, учитывая новые объекты и дополнительные направления.

– Давайте заниматься с ФОМС. И в Министерстве эту проблему нужно обозначать. Потому что, помимо онконаправления, где у нас появляются большие объекты, есть и передвижные медицинские комплексы, их содержание будет требовать затрат. Давайте мы примерно представим себе объемы дополнительных затрат на функционирование уже после реализации первого этапа национального проекта до 2024 года и поймем, какие у нас источники финансирования. Дополнительно к тем средствам, о которых шла речь, примем решение о направлении денег на капитальный ремонт медучреждений. Решение об объектах и о количестве средств, направляемых на эти цели, мы примем в ближайший месяц, – подытожил глава региона.