Воронежцам рассказали, как оплатить парковки с помощью приложения "Горпарковки"..

Приложение "Горпарковки" среди прочих способов оплаты за парковочное место является самым удобным. Так, система с помощью геолокации сама определяет ваше место нахождение, а заранее вбитые данные по госномеру авто и переведенные с банковской карты средства позволяет без особых проблем оплатить парковку (сделать это нужно в первые 15 минут).

Кроме того, приложение удобно тем, что на смартфоне вы можете продлить время парковки или прервать его. При этом вы платить поминутно, а не по часам, что значительно экономит ваш бюджет.

Подробнее о приложении "Горпарковки" можно узнать из этого видео