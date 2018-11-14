2018-11-14T15:18:50+03:00
Общество

Воронежцам рассказали, как оплатить парковки с помощью приложения "Горпарковки"

Программа позволяет указать точный промежуток времени стоянки и платить поминутно
Татьяна МИСТЮКОВА
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Приложение "Горпарковки" среди прочих способов оплаты за парковочное место является самым удобным. Так, система с помощью геолокации сама определяет ваше место нахождение, а заранее вбитые данные по госномеру авто и переведенные с банковской карты средства позволяет без особых проблем оплатить парковку (сделать это нужно в первые 15 минут).

Кроме того, приложение удобно тем, что на смартфоне вы можете продлить время парковки или прервать его. При этом вы платить поминутно, а не по часам, что значительно экономит ваш бюджет.

Подробнее о приложении "Горпарковки" можно узнать из этого видео

Воронежцам рассказали, как оплатить парковки с помощью приложения "Горпарковки"..

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