За десять лет число воронежцев, работающих более 12 часов в день, удвоилось

Более половины жителей Воронежа (51%) трудятся от 8 до 10 часов в день. В принципе ничего удивительного. Нельзя сказать, что за последние годы рабочий график наших земляков изменился кардинально, однако за десять лет вдвое увеличилось число «трудоголиков» - тех, кто работает более 12 часов в день - до 16%.

Не важно, где работать?

А как же трудятся все остальные? Как выяснили на днях специалисты института общественного мнения «Квалитас», 11% горожан проводят на работе от 10 до 12 часов.

Но если есть те, кто «перерабатывает», то есть и другие. Так, каждый пятый респондент (22%) занят в офисе или на производстве менее стандартных восьми часов. Исследование показало, что в основном это пожилые люди. Воронежцам «за 50», к сожалению, порой приходится браться за ту работу, что есть, без какого-либо выбора.

Удивит ли вас, что основной магнит, притягивающий горожан к той или иной деятельности, - это зарплата? В тройке лидеров также - атмосфера в коллективе и близость к дому.

А как же само «содержание» - то, чем нужно заниматься? Как оказалось, на это обращает внимание лишь треть респондентов. Кстати, встречались в ходе опроса и совсем уж грустные ответы: «Я больше ничего не умею».

Делай деньги

Раз уж уровень дохода является главным стимулом для воронежцев, то давайте и мы уделим ему наибольшее внимание. Как сообщили 12 ноября в Воронежстате, средняя зарплата в нашем регионе по итогам сентября равна примерно 30,5 тысячи рублей. Вот только правильно ли «усреднять» доход сотрудников, занятых в сфере производства нефтепродуктов и тех, кто занимается выпуском текстиля?

В то же время местные работодатели обещают горожанам радужные перспективы.

- Четверть из них планируют пересмотреть зарплаты сотрудников в январе следующего года. Около 17% опрошенных работодателей датой ближайшего пересмотра назвали март 2019-го, еще 25% планируют сделать это в апреле, - комментируют в пресс-службе компании HeadHunter.

Ожидаемое повышение составит от 5 до 10% к текущей зарплате - но тут нужно учитывать, что это лишь обещания.

Переходим на белую сторону силы

Есть вопросы, на которые официальная статистика обычно ответить не может. Зато эти ответы есть у социологов «Квалитас». Например, о том, заключают ли работники официальный договор?

73,7% горожан уверяют, что получают «белую» зарплату. Чаще всего полностью официально работают люди старше 50 лет. А вот молодежь, как выяснили исследователи, не против того, чтобы схитрить.

Так, 10,9% воронежцев признались, что их зарплату можно полностью назвать «черной». То есть деньги выдают им в конверте, и соответственно никакие налоги эти люди не платят. Еще 13,2% горожан рассказали, что их работодатели выдают «серую», частично официальную зарплату - обычно по закону оформляется лишь малая ее часть. Остальное выплачивают тихо и неофициально.

В Фонде социального страхования отмечают, что предприятия, практикующие скрытую форму оплаты труда, лишают своих сотрудников социальных гарантий: например, оплаты больничного, пособия по материнству и детству, страхования от несчастных случаев на производстве и многого другого.

Стоит отметить, что за последние пять лет процент получающих «белую» зарплату вырос: раньше он составлял 68%.