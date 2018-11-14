Семья из Воронежской области через суд добилась от чиновников лекарств для своих тяжело больных детей

7-летнему Богдану и 9-летней Тане Перетяченко из Павловского района в начале этого года поставили диагноз тирозинамия. Болезнь наследственная, редкая (в России зарегистрировано порядка 30 таких пациентов) и очень опасная - поломка определенного гена приводит к нарушению обмена аминокислот, что в свою очередь влечет необратимые изменения в печени и почках. В общем, у брата с сестрой цирроз печени и неусваиваемость белка. Болячку нашли, можно сказать случайно, когда проходили обследование и собирали справки в первый класс для Богдана и его сестры-близнеца Сони. Первым под подозрение попал мальчик, а потом медики решили обследовать всю семью. В итоге страшный диагноз подтвердился и у Тани.

Как рассказал папа детей, Алексей Перетяченко, сначала воронежские медики обнаружили у брата с сестрой цирроз печени, а окончательный диагноз -тирозинамия - поставили московские врачи. После выписки из клиники, Алексей сразу же обратился в правительство Воронежской области за лекарствами - выписанным врачами импортным препаратом "Орфадин" (его проивзодят в Швеции, и аналогов в мире препарату, по словам отца, нет). На Таню и Богдана месяц приема "Орфадина" обходится в 4,2 млн. рублей.

- В облздраве нам сказали, что мы поздно к ним обратились, поздно встали на учет и деньги на этот год уже все распределены. А таблетки детям нужно было уже срочно принимать. Болезнь эта не лечится, и терапия импортным препаратом назначается пожизненно , - отметил глава семейства.

В итоге с помощью благотворительного фонда только в июне удалось собрать необходимую сумму на закупку лекарств, потом сбор повторили еще раз. На эти средства сотрудники фонда два раза закупили для детей, по словам Алексея, по месячному курсу препарата. Сейчас запаса таблеток хватит до 20 ноября.

- До приема препарата Таня и Богдан постоянно болели - даже летом ходили с соплями, были раздражительные, вялые, с рахитированными животами. Также дети вынуждены все время придерживаться строгой диете, исключающей белки. Сначала мы пытались есть отдельно, каждый свою пищу. Дети начинали плакать, и мы с ними. Я потом взял и всю колбасу и рыбу отдал собаке.

Сейчас дети себя чувствуют гораздо лучше. По словам их папы, ведут себя как их сверстники. Но угроза остаться без лекарств вынудила семью обратиться в суд, который состоялся 12 ноября.

- В исковом требовании мы просили обеспечить дочь и сына препаратом за счет госсредств. Суд встал на нашу сторону - постановил ответчику незамедлительно купить необходимое лекарство. Но пока что ничего от департамента здравоохранения мы не получили.

"Комсомолка" направила в облздрав запрос, когда же семья может вздохнуть свободнее и не думать, что завтра не будет лекарств, а это значит, что... В общем, мы ждем ответа от чиновников.

Алексей и его супруга до болезни детей работали на местной ферме в своем селе Пески. Сейчас глава семейства временно не работает, получает по уходу за Таней и Богданом 11 тыс. рублей. Его супруга трудится дояркой и не в сезон (коровы сейчас плохо доятся) получает 14-15 тыс. рублей. Самим родителям ни за что не собрать средств на лечение детей.