Губернатор Александр Гусев назвал эффективными «конкурсы красоты» среди воронежских сел

Руководитель департамента по развитию муниципальных образований области Василий Тарасенко отметил, что конкурс «Самое красивое село Воронежской области» правительство региона проводит уже третий год подряд. В числе критериев оценки населенных пунктов – особенности застройки, красота природного ландшафта, наличие достопримечательностей. Также учитывается активное участие населения в благоустройстве своего села, поддержании чистоты его территории.

В 2016 году в наибольшей степени этим критериям соответствовало село Данцевка Богучарского района. В прошлом году победила Алферовка Новохоперского района. В этом – село Нелжа Рамонского района.

Вместе с ним в финал конкурса вышли еще шесть сел: Пузево Бутурлиновского района, Средний Икорец Лискинского района, Кондрашкино Каширского района, Углянец Верхнехавского района, Нижний Мамон Верхнемамонского района и Митрофановка Кантемировского района. Победителя выбрали с помощью интернет-голосования. За семерых финалистов всего было отдано около 20 тыс. голосов.

Самое красивое село-2018 Нелжа получит от правительства грант в размере 1 млн рублей, а шесть финалистов – по 150 тыс. рублей. Средства будут направлены на благоустройство территорий, освещение улиц населенных пунктов и решение других социальных проблем. Руководитель департамента отметил, что в областном бюджете следующего года гранты на поощрение предусмотрены в том же размере.

Другой конкурс – «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» – проводится среди городских и сельских поселений, а также глав и муниципальных служащих администраций поселений уже восьмой год подряд. В конкурсе четыре основные номинации: «Лучшее муниципальное образование», «Лучший муниципальный служащий», «Лучший глава администрации», «Лучшая муниципальная практика»,. Конкурс проводится в четыре этапа.

По оценке конкурсной комиссии, как сообщил Василий Тарасенко, в победители вышли 33 претендента из 29 поселений 17-ти районов области.

Победители конкурса получат гранты за счет средств областного бюджета. Общая сумма составляет 15 млн рублей. Наибольшая сумма гранта –1,2 млн рублей, наименьшая – 450 тыс. рублей. Победители в номинациях «Лучший глава администрации муниципального образования» и «Лучший муниципальный служащий» награждаются почетными грамотами правительства Воронежской области. Участники конкурса, вышедшие в финал, получат дипломы финалистов. Было отмечено, что бюджетные ассигнования на эти цели на следующий год запланированы в таком же размере.

Средства могут быть направлены на строительство водопровода, газификацию, благоустройство, ремонт объектов социально-культурной сферы поселений. Это, по словам докладчика, стимулирует глав поселений на повышение эффективности решения вопросов местного значения, создание условий для более комфортного проживания граждан.

Глава региона Александр Гусев подчеркнул, что практика проведения конкурсов правильная и эффективная, и она будет продолжена.