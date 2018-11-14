Кадровый резерв прошел очный этап конкурса "Команда будущего Воронежской области"

Эксперты факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС провели в Воронеже оценочную деловую игру, направленную на выявление навыков коммуникации кандидатов и определение занимаемой ими позиции в коллективе.

Игра представляет собой разработку совместных проектов по различным направлениям и является частью методологии, разработанной Академией специально для отбора участников в региональные резервы управленческих кадров. Совокупная оценка за прохождение конкурсных процедур (тесты, интервью, деловая игра) позволит определить управленческий потенциал кандидатов и выявить, на какие должности они могут претендовать.

В игре приняли участие 90 человек. Они получили по результатам первого этапа наибольшее количество баллов и также приняли участие в отборочных процедурах конкурса: прошли онлайн-тестирование и личностно-профессиональную диагностику для выявления их управленческой готовности и управленческого потенциала.

В рамках игры участникам конкурса было предложено поработать над задачей «Повышение эффективности госсуправления». Конкурсанты проводили брейншторминг по выявлению источников проблем, генерировали идеи, выбирали приоритетные направления решения проблем, разрабатывали алгоритмы внедрения инициатив. В конце деловой игры участники пробовали провести экспресс-презентацию своих предложений в формате «лифт-теста».

Как отметил декан факультета оценки и развития управленческих кадров РАНХиГС Илья Шебураков, в Воронежской области выстроена эффективная система госуправления:

– Мы знаем, что система госуправления Воронежской области достаточно сильная и зрелая, но при этом всегда есть простор для совершенствования, всегда можно что-то улучшить.

Итоги конкурса будут подведены 30 ноября.

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Цель программы, которой 21 августа дал старт Александр Гусев, – сформировать резерв высокоэффективных управленцев, единый для органов власти, бизнеса и общественных организаций. Программа реализуется в рамках проекта «Современное государственное управление» при экспертной и методологической поддержке Президентской академии. Методология отбора разработана РАНХиГС и, начиная с 2014 года, используется при формировании резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации.

Ключевая задача программы не просто сформировать «скамейку запасных», а привлечь неравнодушных граждан, которые стремятся приносить реальную пользу своему региону, и создать условия, необходимые для реализации их возможностей.

Напомним, ранее Александр Гусев выразил уверенность в необходимости проведения масштабной работы по трансформации системы государственного управления.

– Конечно, эту работу можно было бы провести, самоорганизуясь, но, скорее всего, мы делали бы это дольше, с большими затратами, и результат не прогнозировался бы на 100%. Поэтому мы рассчитываем на экспертов, обладающих огромными компетенциями в этой области. Уверен, что команда РАНХиГС сумеет провести работу очень качественно, в сжатые сроки и с необходимым нам результатом, – отметил глава региона.