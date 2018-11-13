Мэрия Воронежа будет субсидировать обустройство тех дворов, жители которых проявляют инициативу

Уже больше десять лет собственники помещений многоквартирных домов несут полную ответственность за текущее содержание и ремонт общедомового имущества, в которое входит и сам дом целиком, и придомовая территория с элементами благоустройства, в том числе, воротами, ограждениями и так далее. Люди вправе поставить свой двор на кадастровый учет и, соответственно, оформить его в собственность, чтобы самостоятельно определять, каким образом и за счет каких средств его содержать, какая степень благоустройства им требуется и сколько они готовы за это платить.

Тем не менее, бюджеты разных уровней активно участвуют в создании комфортных условий жизни горожан по одной простой причине: в прошлые годы, когда осуществлялась приватизация квартир, когда вступал в силу Жилищный кодекс РФ, людям дворы достались в состоянии «как есть». Поэтому ежегодно реализовывались те или иные программы благоустройства, например «Сто дворов» – в прошлом, или приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» – в настоящее время (по нему, кстати, в 2018 году благоустроено как раз сто дворов).

– Ключевым критерием отбора дворов для реализации таких программ и тогда, и, особенно, сейчас является активная позиция собственников помещений. Готовность участвовать в благоустройстве, в первую очередь, своим трудом – это обязательное условие, – рассказали в пресс-службе администрации Воронежа. – Если люди захотят что-то улучшить или добавить, то могут участвовать в программах и собственными средствами, тогда на общем собрании надо принять такое решение и утвердить целевые сборы.

Инициативность и ответственность собственников в отношении своих же дворов стала еще более актуальной после введения системы платных парковок в центральной части города. Немалое количество «экономных» автовладельцев, как правило, приезжающих в центр на весь день и привыкших бесплатно бросать свои машины, где придется, предпочитают теперь парковаться на тротуарах, газонах и во дворах жилых домов, жители которых не закрыли их в свое время от посторонних лиц.

Это стало проблемой для многих людей, в связи с этим администрацией города даже рассматривалась возможность оказания поддержки в той или иной форме собственникам помещений, которые захотят ограничить въезд в свои дворы. Управами районов города, на территории которых есть платные парковочные места, был проведен мониторинг дворовых пространств.

В центральном районе насчитали 277 домов, попавших в зону платной парковки, из них только у 255 домов земля поставлена на кадастровый учет. При этом 197 дворов уже оснащены шлагбаумом, воротами или иным ограждением, в часть дворов въезд отсутствует. Фактически, жители только 75 жилых домов пока никак не ограничили парковку на своей территории. В Ленинском районе ситуация похожая: тем или иным образом там уже закрыто 107 дворов из 237-ми.

– При этом по данным управ Центрального и Ленинского районов, больше чем в половине домов, которые пока не оснащены воротами или шлагбаумом, активные люди уже сами начали процесс обсуждения и согласования их установки за свой счет, проводятся общие собрания собственников, скоро будут сформированы соответствующие протоколы, – подчеркнули в администрации города. – Получается, проблема остается актуальной только для тех дворов и домов, где собственники, увы, не хотят самостоятельно предпринимать никаких мер к тому, чтобы повысить комфорт своего проживания.

Муниципалитет будет субсидировать обустройство только тех дворов, жители которых сами проявляют инициативу – это касается всех программ благоустройства. Дотации или компенсации установки шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств за средства местного бюджета, то есть за счет всех жителей Воронежа, признаны властями в настоящее время нецелесообразными.