2018-11-13T17:09:21+03:00
Общество

В Ленинском районе к зиме закупили 56 единиц коммунальной техники

Руководитель управы района Сергей Корчевников и его первый заместитель Виталий Поздняков по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина проверили готовность районного комбината благоустройства к работе в зимний период
Татьяна МИСТЮКОВА
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Для уборки и содержания улично-дорожной сети Ленинского района в зимний период «Комбинат благоустройства Ленинского района» подготовил 50 единиц коммунально-уборочной техники, оборудования, а также 6 единиц средств малой механизации с ручным управлением (в том числе 3 единицы приобретены в текущем году). Это пескоразбрасыватели на базе КДМ, тракторы МТЗ, автогрейдеры, фронтальные погрузчики, лаповые и роторные снегопогрузчики, МКМ 1904 и другие образцы современной техники.

Дополнительно в текущем году комбинат приобрел навесное оборудование на трактор МТЗ 82. Машина позволит выполнять работы по очистке прилотковой зоны от снега на магистральных улицах Матросова, Краснознаменной, дамбе Вогрэса, Петровской Набережной, 20-летия Октября, транспортной развязке на Грамши.

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Кроме того, до конца текущего года планируется закупить фронтальный погрузчик на базе «Амкодор» и, учитывая повышенные динамические нагрузки в зимний период, дополнительное навесное оборудование на трактор МТЗ 82 с усиленной рамой.

Также для борьбы со снежно-ледяными образованиями на улично-дорожной сети района заготовлено 11,2 тыс. тонн пескосоляной смеси и 10 тонн реагентов (противогололедных материалов) для обработки тротуаров центральной части района. Кроме того, в соответствии с графиком в период с 29 октября по 19 ноября выполняются работы по завозу пескосоляной смеси на улицы индивидуальной жилой застройки. Всего требуется завести 275 тонн пескосмеси на 93 улицы. Также планируется установка контейнеров с пескосмесью на спусках, подъемах и остановочных площадках магистральных улиц. Заблаговременно заключены муниципальные контракты на дополнительное привлечение самосвальной техники с экипажем сторонних организаций.

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