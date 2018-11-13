И город убрали, и на дачу съездили

Планерное совещание, на котором были заслушаны соответствующие доклады, провел и.о. главы администрации города Сергей Петрин.

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ

Об итогах проведения месячника по благоустройству (проходил с 24 сентября по 30 октября) отчитался руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов. Он рассказал, что в общегородских субботниках приняли участие более 125 тыс. человек. Также Олег Котов обратил внимание на активное участие в работах жителей многоквартирных домов и частного сектора района, которые убрали не только свои придомовые территории, но и общественные пространства.

Как отметил главный дорожник Воронежа, по итогам месячника убрали 1122 га территорий парков, скверов, лесопарковых зон, лесных массивов, бульваров, 225 га территорий, прилегающих к предприятиям промышленности, потребительского рынка, учреждениям социальной сферы, 11940 тыс. кв.м. жилой зоны, обслуживаемых управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК и т.д, очистили от пескосмета и мусора 542 км прилотковой зоны дорог и 2688 контейнерных площадок.

Для технического обеспечения работ было привлечено 2147 единиц техники предприятий и организаций.

Помимо уборки мусора, особое внимание уделялось озеленению территорий. В рамках акции, приуроченной к 100-летию ВЛКСМ, было высажено 40 саженцев лип и кленов с закрытой корневой системой, а также 600 кустарников кизильника в сквере «Комсомольский». Олег Котов подчеркнул, что новые деревья посадили взамен ясеней, которые пришлось вырубить, так как их повредил карантинный вредитель.

Всего же в рамках месячника благоустройства на общественных территориях города было высажено 1185 деревьев и 10414 саженцев кустарника.

Подводя итог, Сергей Петрин обратил внимание специалистов на необходимость обеспечения приживаемости вновь высаженных деревьев и кустарника и на наличие соответствующих гарантий от поставщиков материалов.

– Мероприятия месячника по благоустройству и санитарной очистке территорий завершены. Комбинатам благоустройства, работникам коммунальной сферы предстоит большая работа по поддержанию санитарного порядка и уборке территорий в зимний период, – подытожил доклад Олег Котов.

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДАЧНИКОВ ВЫВЕЛИ НА ЛИНИЮ 52 СЕЗОННЫХ АВТОБУСА

Далее и.о. руководителя управления транспорта Сергей Латынин поделился информацией об итогах работы сезонных автобусных маршрутов.

Перед началом садоводческого сезона специальным приказом была возобновлена работа 10-ти сезонных автобусных маршрутов, которая продолжалась до конца октября.

На маршрутах №№ 113 СД, 58С, 7С, 53С, 53СБ, 60С, 122С, 59АС, 76С была запланирована работа автобусов малого класса свыше 22 мест и среднего класса (типа ПАЗ) в обычном режиме, а на маршруте № 68ТС – работа автобуса особо малого класса. Всего было задействовано для перевозки садоводов и огородников 52 автобуса.

Также была организована ежедневная работа сезонного маршрута № 122С до Буденовского кладбища с работой автобусов с 08:00 до 18:00 с интервалом движения 30 минут.

При этом сотрудники отдела линейного контроля «Центра организации дорожного движения» проводили проверки работы сезонных маршрутов. Имевшие место нарушения оперативно устранялись предприятиями перевозчиками.

– В зимний период необходимо внимательно проанализировать обращения граждан, чтобы в следующем году внести необходимые изменения с учётом пожеланий воронежцев, – дал указание Сергей Петрин.

Кроме этого, Сергей Петрин поручил руководителю дорожного хозяйства Олегу Котову совместно с и.о. руководителя управления транспорта Сергеем Латыниным до весны подготовить план ремонта садовых дорог срезом асфальта.