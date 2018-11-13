2018-11-13T14:34:31+03:00
Общество

Сдай макулатуру - спаси дерево!

С 10 по 20 ноября в Воронеже пройдет декада сбора вторичных материальных ресурсов, приуроченная к всемирному Дню рециклинга (15 ноября)
Татьяна МИСТЮКОВА
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Как рассказали в мэрии, в рамках всемирного Дня рециклинга в образовательных учреждениях Воронежа пройдут дополнительные экологические уроки, посвященные правилам обращения с отходами, вторичным сырьем и иные тематические мероприятия.

Кроме этого, специализированные организации поменяют режим работы сети накопительных и сортировочных пунктов с увеличением времени приема вторичных отходов.

Непосредственного в День рециклинга 15 ноября будет работать мобильный пункт по сбору макулатуры с участием заинтересованных организаций и предприятий. К числу вторичных материальных ресурсов, предлагаемых для сбора в рамках акции, относятся макулатура, полимерные отходы, стеклобой и т.п.

Цель проводимых мероприятий – максимально привлечь внимание жителей города к проблеме раздельного сбора мусора и вторичной переработки отходов.

Так, повторное использование одной только тонны макулатуры спасает 17 деревьев, экономит 20 тыс. литров воды, 1000 кВт электроэнергии и предотвращает выброс 1,7 тыс. кг диоксида углерода. Одна тонна переработанных ПЭТ-бутылок сберегает 7 квадратных метров площади свалки. Организация раздельного сбора отходов ориентирована на снижение объемов отходов, размещаемых на полигонах ТКО, экономию природных ресурсов, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, создание комфортных условий проживания населения.

Организации, которые сдадут наибольшее количество макулатуры будут награждены памятными подарками.

По вопросам вывоза макулатуры можно обращаться по тел.: 228-31-74, 228-31-88.

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