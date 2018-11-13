Лапа помощи: как собака-проводник выручает незрячего воронежца

- Работал я водителем - возил начальника на «Волге». Когда со зрением стало хуже, меня перевели на должность охранника. В какой-то момент людей узнавал уже только по голосу... - вспоминает Леонид Меликович Халайджан, помешивая кофе. - Все началось с того, что в глазах появилось небольшое темное пятно. Потом оно расширялось, расширялось... 27 операций перенес. К каким только врачам не ездили! Ничего не получилось...

С молчаливым вниманием хозяина слушает лабрадор по имени Байра. Она из тех собак, в глазах которых отражается знание некой грустной тайны этого мира. К ней хочется обратиться по имени-отчеству; если она приоткрывает пасть, кажется, что услышишь не лай, а цитату из Гегеля.

Ждали пять лет

Байра переехала в эту квартиру полтора года назад. Леонид Халайджан и его жена ждали ее появления добрых пять лет. Пока в областном департаменте соцзащиты шли кадровые перестановки, связанные с пожаром в новохоперском психоинтернате, заявление пенсионера то ли прыгало из кабинета в кабинет, то ли пылилось на дальней полке.

К счастью, решение специалистов все-таки было утвердительным: Леониду Меликовичу однозначно полагается собака. Вместе с сыном он поехал в подмосковный центр, где готовят собак-проводников для всей страны.

В течение двух недель Байра привыкала к новому хозяину. Вместе с ним они преодолевали все новые препятствия в городке для тренировок. А потом был экзамен - прогулка по реальному городу. И Байра его с честью выдержала!

Собака быстро подружилась с домашними. Даже с кошкой - высокомерным персом. Оказывается, все воспитанники центра спокойно относятся к усатым-полосатым. Лабрадоров и овчарок начинают знакомить с кошками с первых месяцев жизни.

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Когда хозяин - незрячий

Леонид Меликович прячет свою вещь под кровать и командует:

- Байра, ключи!

Лабрадор тут же телепортируется из кухни в комнату и начинает заглядывать под мебель. Спустя минуту ключи в руках у хозяина.

- Она знает очень много команд, - говорит пенсионер. - Байра, ползи!

Тут в глазах собаки сверкает хитринка. Большую часть пути из другого конца комнаты она проходит шагом и лишь в конце ложится на землю: «Вот, смотри, приползла!»

- Да что с тобой делать, - улыбается Леонид Меликович и повторяет команду. Теперь он идет рядом, низко держа над Байрой руку.

«Строить площадку нецелесообразно»

- Зашел однажды в торговый центр. Сразу же охранники прибежали, схватили под руки: «Нельзя с собакой!». Я говорю: «Это же мое техническое средство!». Спорили мы долго, и они сдались. Но я бы остался на своем: пусть бы полицию вызывали... - говорит Леонид Меликович. - Но больше по магазинам стараюсь не ходить.

Поездка в общественном транспорте тоже вышла не очень удачной. В центре подготовки Байра тренировалась на большом пустом автобусе. Маленький переполненный ПАЗик был ей в новинку. Как только пенсионер поднялся на задние ступеньки, пассажиры начали кричать: «Куда ты смотришь?». Вдобавок Байре чуть не отдавили лапы...

- Была бы рядом с домом нормальная собачья площадка. Пусть небольшая совсем, но чтобы я мог закрыть за Байрой дверь и отвязать ее, - размышляет Леонид Меликович. - Написал в администрацию. Был ответ: «Строить новую нецелесообразно». Предложили выходить на площадку на проспекте Патриотов. А до нее километра четыре от моего дома.

Одна пара глаз на двоих

Нашего героя можно назвать образцовым собаководом. Во-первых, он всегда надевает на Байру намордник, дабы не смущать прохожих. Во-вторых, вместе с женой старается убирать все «собачьи радости» лабрадора.

- Выходим из подъезда, переходим дорогу, - детально воссоздает свой основной маршрут Леонид Меликович. - Там есть два бетонных блока, между которыми я прохожу. Вот у этих блоков делаем остановку. Следующая - у вкопанной в землю шины. Дальше идем до дерева, тут мы с Байрой дышим воздухом.

Представляется, что блоки находятся у другого конца дома, шина - где-нибудь в соседнем дворе, дерево - на другой улице. Но реальность - иная. До блоков от двери подъезда - метров двадцать, до шины - столько же, а вот и дерево...

- Байра спит на полу рядом с кроватью. Вот вчера ночью как залаяла во сне! Лежит и ногами перебирает - как бежит куда-то, - смеется Леонид Меликович. - Даже не знал, что такие умные собаки бывают. Вот сижу на кровати один, а она ляжет рядом, прижмется. Байра - в первую очередь, для души...

Средство реабилитации с хвостом и ушами

Как получить собаку-проводника, рассказал Юрий Остапенко, управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ.

- Собака-проводник - одно из средств реабилитации, к которым относятся, например, и видеоувеличители (для слабовидящих), тонометры и термометры с речевым выходом, тифлоплееры (для незрячих).

Собаку-проводника можно получить в случае, если она рекомендована гражданину индивидуальной программой реабилитации. Ее составляют в бюро медико-социальной экспертизы.

Для получения собаки гражданину необходимо подать в Воронежское отделение Фонда заявление, документ, удостоверяющий личность (паспорт), индивидуальную программу реабилитации (абилитации); если документы подает не сам инвалид, то предоставляется доверенность и паспорт доверенного лица. Также необходимо заполнить анкету, ответив на вопросы об условиях проживания, пожеланиях к характеру собаки.

Подать документы можно в офисе регионального отделения Фонда по адресу (Дружинников, 3Б), в электронной форме через Единый портал госуслуг (заявление в электронном виде люди с нарушением зрения могут подавать с помощью специальных программ, которые позволяют пользоваться компьютером – они озвучивают все действия), в многофункциональных центрах.

Мы приняли полномочия по обеспечению инвалидов средствами реабилитации, в том числе собаками-проводниками, с января 2018 года. Ранее этим занимался департамент соцзащиты. Особой очередности на получение собак-проводников нет. Но стоит отметить, что процесс получения питомца занимает определенное время: если в Российской школе подготовки собак-проводников есть подходящая заявителю по породе и характеру собака, то он получит ее достаточно быстро. Собака предоставляется в безвозмездное пользование, хозяин не может продать ее или подарить.

Ежегодно владельцы собак-проводников получают денежную компенсацию (чуть более 23,5 тыс. рублей) на содержание питомца и его ветеринарное обслуживание. Для получения средств в региональное отделение Фонда необходимо подать заявление и справку из государственной ветклиники. В этом году денежная компенсация была перечислена семи жителям Воронежской области.

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Наталья Городцова, председатель Воронежской местной организации Всероссийского общества слепых

...Передвижение в городском транспорте - сложность для незрячих и слабовидящих. Однажды попросила женщину прочитать названия остановок, в ответ услышала: «Ты что, не видишь?». Впрочем, большинство горожан все-таки стараются нам помочь.

...Очень хотелось бы, чтобы все остановки объявлялись, чтобы водители не пролетали мимо, если их никто не попросил остановить.

Сергей Шахов, реабилитолог общества слепых

...Супермаркеты все чаще приходят на смену обычным магазинам. К сожалению, они для нас фактически недоступны. Чтобы найти товар, нужно просить помощи у кассира. Но это же не его работа! И очень нужен специальный сотрудник, который помогал бы делать покупки.

...С приходом платных парковок все тротуары во дворах центра заняли автомобили. Приходится преодолевать настоящий лабиринт.

...Кто-то из знакомых спрашивает: «А ты смотрел этот фильм? Ой, извини. Слушал?». Это не очень приятно. Не нужно зацикливаться на том, что я слепой. Мы нормально относимся к слову «смотрел», ведь смотреть можно не только глазами, но и руками.