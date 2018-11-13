2018-11-13T11:42:08+03:00
Общество

В Воронеже прошла акция «Тест на качество» подсолнечного масла

К Всемирному дню качества ЦСМ Росстандарта в Воронежской области провел акцию «Тест на качество» масложировой продукции
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Для тестирования были выбраны торговые марки подсолнечного рафинированного дезодорированного масла товаропроизводителей Воронежской области «Подворье» (ООО «Аквилон»), «Горница» (ООО «Аквилон»), «Олейна» (ООО «БУНГЕ СНГ в Колодезном»), «IDEAL» (ООО «БУНГЕ СНГ в Колодезном»), «Каролина» (ООО «Аквилон»), «Семилукская трапеза» (ООО «Семилукский пищекомбинат»), «Третьяковское» (ООО «Маслозавод Третьяковский»), «Масленица» (ООО «БУНГЕ СНГ в Колодезном»). В аккредитованной лаборатории проведены испытания образцов на соответствие требованиям действующих нормативных документов.

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Оценочной комиссией, в состав которой вошли представители Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, Департамента здравоохранения, Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Союза «ТПП Воронежской области», Воронежского филиала АСМС, Воронежского государственного университета инженерных технологий, Воронежского агарарного университета, а также представители участвующих в акции предприятий, установлено соответствие продукции требованиям действующих нормативных документов по органолептическим, физико-химическим показателям и маркировке.

По словам начальника отдела регулирования торговой деятельностью Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Романа Кравцова, подобные тестирования способствуют повышению качества выпускаемой продукции, ответственности товаропроизводителей, а также необходимости административных органов оказывать содействие бизнесу, предприятиям-изготовителям в реализации их продукции в крупных региональных торговых комплексах.

В ходе мероприятия на круглом столе был рассмотрен вопрос о внедрении Национальной системы сертификации (НСС) на территории Воронежской области. «Новым перспективным направлением в деятельности Центра является сертификация продукции во вновь созданной национальной системе сертификации. Участие специалистов в НСС – это не только профессиональное доверие, но и высочайшая ответственность всех участников этого авторитетного национального проекта, а для бизнеса это еще и шанс повышения конкурентоспособности продукции, доверия к ней потребителей. НСС - это стратегия успеха», – отметила заместитель директора по техническому регулированию ФБУ «Воронежский ЦСМ» Валентина Рудакова.

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