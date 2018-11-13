В Воронеже прошла акция «Тест на качество» подсолнечного масла

Для тестирования были выбраны торговые марки подсолнечного рафинированного дезодорированного масла товаропроизводителей Воронежской области «Подворье» (ООО «Аквилон»), «Горница» (ООО «Аквилон»), «Олейна» (ООО «БУНГЕ СНГ в Колодезном»), «IDEAL» (ООО «БУНГЕ СНГ в Колодезном»), «Каролина» (ООО «Аквилон»), «Семилукская трапеза» (ООО «Семилукский пищекомбинат»), «Третьяковское» (ООО «Маслозавод Третьяковский»), «Масленица» (ООО «БУНГЕ СНГ в Колодезном»). В аккредитованной лаборатории проведены испытания образцов на соответствие требованиям действующих нормативных документов.

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Оценочной комиссией, в состав которой вошли представители Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, Департамента здравоохранения, Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, Союза «ТПП Воронежской области», Воронежского филиала АСМС, Воронежского государственного университета инженерных технологий, Воронежского агарарного университета, а также представители участвующих в акции предприятий, установлено соответствие продукции требованиям действующих нормативных документов по органолептическим, физико-химическим показателям и маркировке.

По словам начальника отдела регулирования торговой деятельностью Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Романа Кравцова, подобные тестирования способствуют повышению качества выпускаемой продукции, ответственности товаропроизводителей, а также необходимости административных органов оказывать содействие бизнесу, предприятиям-изготовителям в реализации их продукции в крупных региональных торговых комплексах.

В ходе мероприятия на круглом столе был рассмотрен вопрос о внедрении Национальной системы сертификации (НСС) на территории Воронежской области. «Новым перспективным направлением в деятельности Центра является сертификация продукции во вновь созданной национальной системе сертификации. Участие специалистов в НСС – это не только профессиональное доверие, но и высочайшая ответственность всех участников этого авторитетного национального проекта, а для бизнеса это еще и шанс повышения конкурентоспособности продукции, доверия к ней потребителей. НСС - это стратегия успеха», – отметила заместитель директора по техническому регулированию ФБУ «Воронежский ЦСМ» Валентина Рудакова.