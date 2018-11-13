В Воронеже пациент, выкинутый на мороз охранниками, оказался местным дебоширом

В департаменте здравоохранения Воронежской области дали подробный комментарий ситуации с пожилым мужчиной, которого якобы выкинули из больницы на мороз да так и оставили лежать на земле. Видео, на котором охранники тащат его, выложили в соцсети. Оно вызвало бурю откликов, как нетрудно догадаться, негативных по отношению к больнице скорой медицинской помощи № 1 (БСМП).

Врачи представили свою версию развития событий. По их данным, мужчина доставили на скорой помощи с улицы, он был пьян, но в сознании и нормально ориентировался в пространстве. В приемном отделении он ругался матом, оскорблял врачей, курил и мешал оказывать помощь другим пациентам, в том числе и тяжелобольным. Нейрохирург осмотрел дебошира и решил, что он в госпитализации не нуждается. Равно как и в другой медицинской помощи. Чтобы успокоить мужчину, врач пригрозил вызвать охрану. Услышав это, тот ушел из приемного отделения.

На видео, предоставленном департаментом здравоохранения, мужчина идет по двору в сопровождении охранником. На записи с другой камеры видно, что он бьет по припаркованной машине, а потом ложится на дорогу. Охранники переносят его на землю. Далее, судя по всему, следует мизансцена, запечатленная на первом, скандальном видео.

Через несколько минут мужчина возвращается в поле зрения камеры и, хоть и пошатываясь, но достаточно уверенно, уходит.

Охранники больницы выкинули пожилого человека на улицу в мороз.Охрана Воронежской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) вышвыривает пожилого человека на улицу. Температура за бортом 6 градусов ниже ноля.

Возможно, такую видеопровокацию решили снять на фоне скандала в воронежской больнице № 3. Напомним, что и не думает затихать скандал с ампутированными ногами 89-летней Марии Дроновой. Ее младший сын Андрей утверждает, что матери отрезали здоровую левую ногу вместо больной правой. Главврач больницы № 3 Сергей Шамсутдинов в ответ обвиняет его в вымогательстве 5 млн. рублей и краже части медицинской карты, где тот якобы соглашается на ампутацию именно левой ноги. Воронежских врачей страстно поддержал известный хирург Леонид Рошаль.

Видео смотрите до 1.15 и начиная с 7.15 до конца