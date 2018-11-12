Жильцы дома в центре Воронежа не могут договориться о благоустройстве двора

Больше года не могут договориться между собой жильцы дома №31 по улице Студенческой по вопросу благоустройства двора.

В 2017 году, когда в Воронеже начала действовать программа формирования современной городской среды, председатель многоквартирного дома предложила собственникам принять в ней участие и за счет бюджетных средств благоустроить двор.

-19 октября 2017 года на собрании большинством голосов мы проголосовали за благоустройство, - рассказали жильцы дома. – Позже одна из собственников подала председателю заявление с предложением внести в список благоустройства восемь пунктов.

Позже список детализировали – от одних пунктов отказались, другие добавили. Теперь в перечне работ был уже 21 пункт.

- Уже после принятия решения второго собрания та же собственник одной из квартир написала жалобу на имя мэра, - продолжают жильцы. – В частности, она сообщила о намерении собрания сократить площадь зеленых насаждений и оборудовать новые парковочные места.

Заявительнице официально ответили, что проект благоустройства предусматривает ремонт проездов, установку скамеек и урн, освещение территории, ремонт существующего и установка нового детского игрового оборудования и спортивного комплекса, ограждение двора и посадка деревьев. Ни о сокращении зеленой зоны, ни о создании парковочных мест речи не иде т. Однако женщина продолжает стоять на своем и писать жалобы и иски в суд с требованием отменить решение общего собрания. Пока продолжаются эти тяжбы, время идет, и шансы попасть в программу таят как апрельский снег.

- Это просто бесконечное злоупотребление правом обращения к правосудию и нарушение прав жителей двора на благоустройство, - говорит Марина Сотникова, жительница дома. – И, вероятно, противники благоустройства будут практиковать это до того момента, когда участие в программе станет невозможным.